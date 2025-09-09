Иноагента Свердлина осудили за фейки о российской армии Правозащитник-иноагент Свердлин получил шесть лет колонии за фейки о ВС России

Московский суд вынес заочный приговор в отношении правозащитника Григория Свердлина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Его приговорили к шести годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии.

Иноагент Григорий Свердлин заочно приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сказано в сообщении.

Как пояснили в прокуратуре, судебное заседание проходило в отсутствие подсудимого. Он объявлен в международный розыск. Помимо лишения свободы, суд назначил Свердлину дополнительное наказание. Он лишен права на три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением информации в интернете.

