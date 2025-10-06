Выбросивший дочь с пятого этажа россиянин избежал колонии В Екатеринбурге суд отправил на лечение мужчину, выбросившего дочь с балкона

Свердловский областной суд вынес решение о направлении на принудительное лечение 32-летнего Ильи Иванова, сообщили Lenta.ru в объединенной пресс-службе судов региона. Мужчина совершил тяжкое преступление — выбросил свою годовалую дочь с балкона пятого этажа.

Трагедия случилась 30 декабря 2023 года. Во время падения девочка получила смертельные травмы. Тело ребенка обнаружили через несколько дней под окнами дома.

Иванов, как выяснилось, вымогал у своей супруги более 100 тыс. рублей, принуждая ее к краже денег с ее рабочего места. Кроме того, он совершил разбойное нападение на знакомого, в ходе которого похитил деньги, телевизор и компьютерную технику на общую сумму около 170 тыс. рублей.

Эксперты пришли к выводу, что мужчина не понимает сути своих действий и не способен ими управлять. Это указало на необходимость его госпитализации в психиатрическую клинику.

Ранее в Краснодарском крае 50-летний мужчина убил свою трехлетнюю дочь. Подозреваемый сначала пытался отвести от себя подозрения, но затем полностью признался в содеянном.