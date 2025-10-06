Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 11:35

Выбросивший дочь с пятого этажа россиянин избежал колонии

В Екатеринбурге суд отправил на лечение мужчину, выбросившего дочь с балкона

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Свердловский областной суд вынес решение о направлении на принудительное лечение 32-летнего Ильи Иванова, сообщили Lenta.ru в объединенной пресс-службе судов региона. Мужчина совершил тяжкое преступление — выбросил свою годовалую дочь с балкона пятого этажа.

Трагедия случилась 30 декабря 2023 года. Во время падения девочка получила смертельные травмы. Тело ребенка обнаружили через несколько дней под окнами дома.

Иванов, как выяснилось, вымогал у своей супруги более 100 тыс. рублей, принуждая ее к краже денег с ее рабочего места. Кроме того, он совершил разбойное нападение на знакомого, в ходе которого похитил деньги, телевизор и компьютерную технику на общую сумму около 170 тыс. рублей.

Эксперты пришли к выводу, что мужчина не понимает сути своих действий и не способен ими управлять. Это указало на необходимость его госпитализации в психиатрическую клинику.

Ранее в Краснодарском крае 50-летний мужчина убил свою трехлетнюю дочь. Подозреваемый сначала пытался отвести от себя подозрения, но затем полностью признался в содеянном.

суды
Свердловская область
смерти
приговоры
дети
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле дали Евросоюзу важный совет на фоне истерии из-за «русских дронов»
ВС России нанесли массированные удары по используемой ВСУ инфраструктуре
В Новосибирской области нашли тело пропавшей девушки
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
В ФАС раскрыли, где больше всего подорожает электричество
Сирены тревоги напугали жителей крупного немецкого города
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.