В Свердловской области выросло число нападений животных на людей В Свердловской области 263 человека пострадали от укусов диких животных

С начала 2025 года в Свердловской области зафиксировано 6,3 тыс. случаев обращения за медицинской помощью после нападений животных, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. 263 случая из общего числа связаны с укусами диких животных.

Наибольшую опасность для человека представляют лисы и безнадзорные собаки. В последнее время в эпизоотический процесс все больше вовлекаются домашние и сельскохозяйственные животные (собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот), что в свою очередь повышает риск инфицирования людей, — отметили в ведомстве.

Эпидемиологическая ситуация по бешенству в данном регионе остается стабильной. По информации надзорного ведомства, благодаря систематическим мерам по профилактике и вакцинации, случаи заболевания бешенством среди населения Свердловской области не фиксировались на протяжении последних 12 лет.

Ранее на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи дикая корова атаковала группу туристов во время восхождения. Животное преследовало шестерых путешественников, создавая серьезную опасность. Инцидент произошел за полчаса до достижения лагеря «Нахаз».