«Терпит крах»: разведка выяснила, от чего Лондон пришел в бешенство СВР России сообщила о недовольстве Британии из-за краха антироссийской политики

Великобритания крайне недовольна тем, что многолетняя антироссийская политика терпит крах, сообщает Служба внешней разведки РФ. По данным ведомства, Лондон взбешен из-за того, что ему не удалось превратить Россию в страну-изгоя.

По поступающей в СВР информации, в Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться «стратегического поражения» России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах, — говорится в сообщении.

Ранее директор СВР РФ Сергей Нарышкин отмечал, что ложь и обман являются устойчивой чертой большинства западных политиков. Выступая на круглом столе, посвященном 70-летию создания Организации Варшавского договора, он напомнил об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.

До этого СВР уличила украинские власти в том, что они скрывают факты перехода граждан европейских стран на сторону российской армии в ходе СВО. В ведомстве сообщили, что Киев систематически замалчивает информацию об участии добровольцев в боевых действиях в рядах ВС РФ.