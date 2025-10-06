Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 12:08

Сирены тревоги напугали жителей крупного немецкого города

Welt: в Гамбурге из-за сбоя сработали сирены гражданской обороны

В немецком Гамбурге произошло неожиданное срабатывание системы гражданской обороны, сообщило издание Welt. Многоголосые сирены привели в замешательство местных жителей, однако правоохранительные органы объяснили инцидент техническим сбоем.

Как выяснилось, тревожные сигналы прозвучали по всему городу из-за технической ошибки, допущенной оператором. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 октября, и вызвал беспокойство среди населения, хотя реальной угрозы не существовало.

Полиция Гамбурга немедленно проинформировала граждан через социальные сети, что включение сирен было вызвано необходимостью предупредить о наводнении в районе Овервердере. Представители ведомства подчеркнули, что сигнал не имел отношения к воздушной тревоге и был активирован в результате ошибочных действий.

Позднее последовал отменяющий сигнал, который официально завершил инцидент. В настоящее время обстановка в городе полностью нормализована, а компетентные службы проводят внутреннюю проверку.

Ранее сообщалось, что полиция Мюнхена установила лазерное оборудование рядом с одной из взлетно-посадочных полос в местном аэропорту. Это решение было принято в связи с недавними инцидентами с беспилотными летательными аппаратами.

Германия
сирены
тревога
гамбург
