Сирены тревоги напугали жителей крупного немецкого города

В немецком Гамбурге произошло неожиданное срабатывание системы гражданской обороны, сообщило издание Welt. Многоголосые сирены привели в замешательство местных жителей, однако правоохранительные органы объяснили инцидент техническим сбоем.

Как выяснилось, тревожные сигналы прозвучали по всему городу из-за технической ошибки, допущенной оператором. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 октября, и вызвал беспокойство среди населения, хотя реальной угрозы не существовало.

Полиция Гамбурга немедленно проинформировала граждан через социальные сети, что включение сирен было вызвано необходимостью предупредить о наводнении в районе Овервердере. Представители ведомства подчеркнули, что сигнал не имел отношения к воздушной тревоге и был активирован в результате ошибочных действий.

Позднее последовал отменяющий сигнал, который официально завершил инцидент. В настоящее время обстановка в городе полностью нормализована, а компетентные службы проводят внутреннюю проверку.

