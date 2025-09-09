Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 15:25

Россиянам рассказали, какие льготы невыгодно получать деньгами

Юрист Русяев: денежная компенсация не всегда сопоставима с ценой лекарств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Получение лекарств может быть выгоднее денежной компенсации, потому что фиксированная выплата не всегда сопоставима с реальной ценой товара, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев, комментируя набор социальных услуг, заявку на которые нужно подать до первого октября. Он отметил, что при выборе компенсации вернуться к натуральной форме можно будет только в следующем году.

Лекарственное обеспечение в натуральной форме может оказаться более выгодным для тех, кому нужны дорогостоящие препараты из утвержденных перечней: фиксированная денежная выплата не всегда сопоставима с их реальной ценой. Для тех, кто редко обращается за бесплатными лекарствами, денежный вариант может быть предпочтительнее. Вернуться к натуральной форме можно будет только с нового календарного года, поэтому решение стоит просчитать заранее, — объяснил Русяев.

Юрист подчеркнул, что набор соцуслуг состоит из трех элементов. Первый, по его словам, — это бесплатные лекарства, медицинские изделия и спецпитание для детей-инвалидов; второй — санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний; третий — бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородний проезд к месту лечения и обратно.

Если гражданин выбирает денежный эквивалент, то в 2025 году он составляет 1728 рублей 46 копеек в месяц. Из них около 1331 рубля — это компенсация за лекарства, 205 рублей — за санаторно-курортное лечение, и еще 191 рубль — за проезд. При этом можно отказаться не от всего пакета, а только от отдельных его частей, например, получать деньги за лекарства, но при этом сохранить право на путевку. Для смены формы получения поддержки нужно подать заявление в Социальный фонд России. Главное — успеть до 1 октября, — отметил Русяев.

Ранее депутат Ярослав Нилов заявил, что российские пенсионеры в 2026 году получат две индексации выплат: с 1 февраля и с 1 апреля. Вторая из них может превысить уровень инфляции и впервые в полном объеме коснется работающих пенсионеров.

льготы
законы
юристы
лекарства
выплаты
Софья Якимова
С. Якимова
