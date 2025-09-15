Раскрыты признаки, по которым можно распознать общение детей с мошенниками

Раскрыты признаки, по которым можно распознать общение детей с мошенниками МВД: дорогие вещи и новый сленг считают признаками влияния мошенников на детей

МВД РФ выделило ключевые маркеры, которые могут свидетельствовать о вовлечении несовершеннолетних в мошенническую деятельность, пишет ТАСС. Так, появление у детей дорогих вещей неизвестного происхождения, чужих банковских карт и высказываний, оправдывающих преступные действия, должно насторожить родителей.

Согласно материалам МВД, тревожными сигналами являются непонятные финансовые поступления, скрытное использование интернета и появление специфической терминологии. Специалисты также рекомендуют обращать внимание на изменение лексикона и поведенческих паттернов подростков. В документах упоминаются такие слова как «дропы», «кладмены», «спортики», «закладка», «симка» и «ворк», которые могут указывать на вовлечение в противоправную деятельность.

Высказывания, одобряющие или оправдывающие незаконные действия, также могут быть признаком мошеннического влияния на несовершеннолетних, — говорится в материалах.

К физическим признакам относятся наличие специфических предметов: изоленты, маленьких зип-пакетов, магнитов, множества SIM-карт и чужих платежных средств. Ведомство рекомендует родителям проявлять бдительность и обращать внимание на внезапные изменения в поведении и материальном положении детей.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram является главной площадкой для вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Мошенники активно используют его скрытые функции для вербовки детей и подростков.