15 сентября 2025 в 07:09

Медведев описал сценарий, при котором власть начнет «сыпаться»

Медведев предупредил, что безвластие в стране приведет к беде

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Если власть в государстве начинает «сыпаться», быть беде, такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. По его словам, при таком сценарии существование страны невозможно. Медведев напомнил, что Россия уже проходила через это в 90-е годы, передает РИА Новости.

Страна не может существовать без власти… Если власть начинает «сыпаться» — быть беде. Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы, — сказал политик.

Ранее Медведев обратил внимание, что единый день голосования в России прошел с минимальными нарушениями. По его словам, все прошло достаточно спокойно и без серьезных эксцессов.

Вместе с этим Медведев прокомментировал убийство праворадикального активиста, исполнительного директора Turning Point USA и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка в США. Он призвал американского лидера осознать, что, поддерживая Киев, США поддерживают убийц.

Россия
Дмитрий Медведев
выборы
голосование
власть
