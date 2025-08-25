Во Владивостоке школьники разбили лобовое стекло авто, прыгая на нем

Во Владивостоке школьники разбили лобовое стекло авто, прыгая на нем

Во Владивостоке пара школьников повредила чужое авто, попрыгав на нем, передает Telegram-канал Amur Mash. Один из подростков разбил лобовое стекло ногой.

От действий подростков пострадали и другие машины, которые были припаркованы на улице Адмирала Горшкова. Начались оперативные мероприятия по выявлению и задержанию малолетних нарушителей. Владельцы транспортных средств уже начали оценивать нанесенный ущерб.

Ранее в Новосибирской области было предотвращено покушение на военнослужащего Минобороны России. Преступление готовили подростки, планировавшие использовать токсичные химические вещества. Подростки получили от кураторов три емкости с ядом, вызывающим острую сердечную недостаточность, и распылили его на дверь и зеркало автомобиля офицера.

До этого в Нижнем Новгороде двое подростков насмерть забили мужчину. Злоумышленники были пьяны. По словам родственников погибшего, мужчина пытался избежать столкновения, но подростки начали преследовать его, а затем избили.