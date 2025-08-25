Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 21:56

Во Владивостоке школьники разбили лобовое стекло авто, прыгая на нем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке пара школьников повредила чужое авто, попрыгав на нем, передает Telegram-канал Amur Mash. Один из подростков разбил лобовое стекло ногой.

От действий подростков пострадали и другие машины, которые были припаркованы на улице Адмирала Горшкова. Начались оперативные мероприятия по выявлению и задержанию малолетних нарушителей. Владельцы транспортных средств уже начали оценивать нанесенный ущерб.

Ранее в Новосибирской области было предотвращено покушение на военнослужащего Минобороны России. Преступление готовили подростки, планировавшие использовать токсичные химические вещества. Подростки получили от кураторов три емкости с ядом, вызывающим острую сердечную недостаточность, и распылили его на дверь и зеркало автомобиля офицера.

До этого в Нижнем Новгороде двое подростков насмерть забили мужчину. Злоумышленники были пьяны. По словам родственников погибшего, мужчина пытался избежать столкновения, но подростки начали преследовать его, а затем избили.

