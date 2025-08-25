Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 22:56

Названа причина, по которой Украина атаковала Курскую АЭС

Junge Welt: Украина ударила по Курской АЭС из-за отчаяния

Курская АЭС Курская АЭС Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Украина от безысходности пошла на атаку атомной электростанции в Курской области, заявило немецкое издание Junge Welt. По мнению автора статьи, это свидетельствует о тяжелом положении, в котором оказались киевские власти.

Нападение на атомную электростанцию отражает растущее отчаяние украинских националистов. Они явно хотят получить как можно больше, прежде чем их собственная судьба будет разрушена, — цитирует издание.

Ранее пресс-служба Курской атомной электростанции сообщила, что в ночь на 24 августа в 00:26 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ вблизи объекта. Вследствие детонации боевой части дрона произошло повреждение трансформатора собственных нужд станции. Среди персонала станции пострадавших нет. Блок № 3 был разгружен на 50%.

Также сообщалось, что превышения нормы радиационной обстановки после пожара и повреждения трансформатора в результате атаки ВСУ на Курскую АЭС не было выявлено. Замеры проводятся раз в два часа вблизи атомной станции.

АЭС
Курская область
ВСУ
Россия
