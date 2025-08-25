Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 17:27

Появились кадры уничтожения техники ВСУ под российским поселком

Уничтожение техники ВСУ под курским Теткино попало на видео

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Момент уничтожения техники Вооруженных сил Украины в Курской области попал на видео. На представленном Telegram-каналом «Фронтовая птичка» ролике видно, как ВС России запустили FPV-дрон в сторону военной машины противника на гусеничном ходу. Инцидент произошел под поселком Теткино. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Беспилотник преследовал технику ВСУ до тех пор, пока не подлетел ближе к цели, после чего запись прервалась. В публикации указано, что бойцы российской армии оперативно поразили орудие.

Теткино расположено в Глушковском районе региона. По данным переписи населения на 2021 год в поселке проживало 3852 человека.

Ранее подразделения Восточной группировки войск уничтожили танки Leopard и Т-64, а также более 220 бойцов ВСУ за сутки. Та же судьба настигла две станции РЭБ противника за этот период.

Военкор Александр Коц публиковал кадры уничтожения украинских блиндажей и боевой техники на Покровском направлении. В операции участвовали дроноводы спецназа ВС РФ «Вега».

ВСУ
техника
Курская область
ВС РФ
СВО
