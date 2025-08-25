Росавиация ограничила работу аэропорта в Волгограде

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, решение принято в рамках дополнительных мер по организации работы воздушной гавани.

Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — указал Кореняко.

Он также подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В Росавиации заверили, что ограничения носят временный характер и будут сняты после нормализации обстановки.

Ранее самолет Airbus A321, принадлежащий авиакомпании Air India, вспыхнул после приземления в аэропорту имени Индиры Ганди, расположенном в Нью-Дели. Воздушное судно вылетело из Гонконга. Всех пассажиров и членов экипажа успели эвакуировать.

Также стало известно, что в США в штате Огайо в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 441 погибли шесть человек. По данным журналистов, выживших в авиакатастрофе нет. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира.