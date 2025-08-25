Стало известно, кому дадут выходной 1 Сентября в Ульяновской области Матерям младшеклассников Ульяновской области дадут выходной в День знаний

1 сентября в Ульяновской области будет выходным днём для матерей учеников с первого по четвертый класс, заявил губернатор Алексей Русских. Выходной день предоставляется сотрудникам государственных и муниципальных организаций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Мы понимаем, как важно для родителей быть рядом со своим ребенком в первый школьный день. Поэтому, несмотря на то, что 1 сентября — это понедельник, мы сделаем его выходным днем для мам учащихся с первого по четвертый класс, — прокомментировал Русских.

Губернатор поручил руководителям государственных и муниципальных органов официально уведомить сотрудников о принятом решении через специальные распоряжения.

Помимо этого, Русских акцентировал внимание на необходимости обеспечения безопасности во время торжественных мероприятий. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области совместно с главами муниципалитетов и соответствующими службами поручено организовать надежную защиту и гарантировать бесперебойную работу всех учебных заведений.

Ранее юрист Валентина Яковлева заявила, что работника могут уволить за отсутствие на рабочем месте из-за посещения школьной линейки 1 сентября. В этот день работодатель не обязан предоставлять выходной, и самовольный уход сотрудника с работы считался бы нарушением трудовой дисциплины.