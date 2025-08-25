Банки планируют обязать пересматривать стоимость ипотечных квартир

Банк России рассматривает возможность введения переоценки стоимости квартир после оформления ипотеки, следует из документа, опубликованного на сайте регулятора. Соответствующее предложение включено в обновленную версию доклада о перспективах развития банковского регулирования и надзора.

Согласно документу, кредитные организации могут обязать регулярно пересматривать стоимость жилья, приобретенного в кредит. Такой механизм позволит точнее рассчитывать так называемый риск-вес после выдачи ипотеки и повысить устойчивость банковской системы.

В случае одобрения нововведение заработает не ранее первой половины 2027 года. Точный график внедрения пока не определен.

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что цены на вторичное жилье на 80% ниже стоимости квартир в новостройках из-за отсутствия льготной ипотеки. Она отметила, что новостройки субсидируются застройщиками и банками.

Также риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков заявил, что цены на новостройки в России вырастут на 20% осенью. По его словам, аналогичный рост ожидается и на вторичном рынке жилья. Основной причиной подорожания он назвал увеличение спроса, которое спровоцирует снижение ключевой и ипотечной ставок.