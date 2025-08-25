Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 22:32

Банки планируют обязать пересматривать стоимость ипотечных квартир

ЦБ допустил введение переоценки стоимости ипотечного жилья

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банк России рассматривает возможность введения переоценки стоимости квартир после оформления ипотеки, следует из документа, опубликованного на сайте регулятора. Соответствующее предложение включено в обновленную версию доклада о перспективах развития банковского регулирования и надзора.

Согласно документу, кредитные организации могут обязать регулярно пересматривать стоимость жилья, приобретенного в кредит. Такой механизм позволит точнее рассчитывать так называемый риск-вес после выдачи ипотеки и повысить устойчивость банковской системы.

В случае одобрения нововведение заработает не ранее первой половины 2027 года. Точный график внедрения пока не определен.

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что цены на вторичное жилье на 80% ниже стоимости квартир в новостройках из-за отсутствия льготной ипотеки. Она отметила, что новостройки субсидируются застройщиками и банками.

Также риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков заявил, что цены на новостройки в России вырастут на 20% осенью. По его словам, аналогичный рост ожидается и на вторичном рынке жилья. Основной причиной подорожания он назвал увеличение спроса, которое спровоцирует снижение ключевой и ипотечной ставок.

банки
ипотеки
Центробанк РФ
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрий Антонов ответил на слухи о госпитализации в Казани
Банки планируют обязать пересматривать стоимость ипотечных квартир
«Не переговоры»: на Западе объяснили, зачем Зеленскому встреча с Путиным
Росавиация ограничила работу аэропорта в Волгограде
Во Владивостоке школьники разбили лобовое стекло авто, прыгая на нем
Трамп заявил о желании подружить две азиатские страны
«По пути Техника»: почему родные скрывают правду о состоянии Гуфа после ЧП
«Кошелек»: просьбы Зеленского дать денег вызвали возмущение в Греции
В одном из российских регионов обнаружили мамонта
Российские школьники стали чаще поступать в колледжи после девятого класса
Один из университетов США сообщил о стрелке в кампусе
Стало известно, кому дадут выходной 1 Сентября в Ульяновской области
Блогера Арсена Маркаряна арестовали
Семья Гуфа отказалась комментировать скандал с его участием в Калининграде
Выбросил из окна жену и сына: сотрудник ЦБ не сел за убийство, что с ним
Вуди Аллен попал в базу «Миротворца» после выступления в Москве
Дакаскос рассказал о своем отношении к русской водке
Дакаскос ответил, не боится ли он «отмены» в США из-за любви к России
Роскошная свадьба Муцениеце с Дрангой попала на видео
Ситуация на фронтах СВО вечером 25 августа: «Орешник», реальные инсайды
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.