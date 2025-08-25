«По пути Техника»: почему родные скрывают правду о состоянии Гуфа после ЧП

После скандального инцидента в Калининграде родные рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) хранят молчание о состоянии его здоровья. Где сейчас находится артист, почему поклонники творчества и друзья переживают за него и предостерегают от повторения судьбы Паши Техника — в материале NEWS.ru.

Был ли Гуф в измененном состоянии

В субботу, 23 августа, Гуф давал концерт в Калининграде. Перед выступлением, по словам очевидцев, сотрудники полиции пришли в гримерную комнату артиста. Они сообщили, что им поступил сигнал о якобы неадекватном поведении Долматова, и попросили его пройти медицинское освидетельствование.

Полицейские предполагали, что рэпер мог ранее употребить запрещенные вещества. Долматов отказался от медэкспертизы. За это на него был составлен протокол о привлечении к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования должностного лица о прохождении освидетельствования на состояние опьянения).

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 4000–5000 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Кто встал на защиту Гуфа

Бывшая жена исполнителя Айза-Лилуна Ай уже сделала заявление в защиту экс-супруга. Она сообщила, что Гуф находился в нормальном состоянии, а отказался от экспертизы потому, что уже начинался концерт.

Айза-Лилуна Ай Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

По ее словам, Долматов попросил полицейских провести освидетельствование в более позднее время — после выступления. Однако они якобы отказали и составили протокол. «Официально заявляю: Гуф не находился ни в состоянии наркотического, ни в состоянии алкогольного опьянения», — подчеркнула Айза.

Адвокат артиста Сергей Жорин выдвинул такую же версию. Он отказался комментировать NEWS.ru более подробно возможные правовые последствия ситуации для Гуфа, как и нынешнее состояние здоровья артиста.

Сестра исполнителя тоже предпочла хранить молчание. «Если адвокат не отвечает на эти вопросы, то я тем более отвечать не буду», — заявила NEWS.ru Ольга Долматова.

Может ли Гуф повторить судьбу Техника

Психиатр и нарколог Василий Шуров отметил в беседе с NEWS.ru, что отказ от медицинского освидетельствования является таким же серьезным нарушением, как и непосредственно употребление запрещенных веществ. Если, к примеру, водитель автомобиля отказывается от экспертизы, то лишается прав, добавил специалист.

Он напомнил, что произошедший в Калининграде скандал — далеко не первый инцидент с участием Гуфа. По мнению Шурова, у артиста серьезные проблемы. «Сколько я его знаю, столько он лечится. То „завязывает“, то возобновляет. Постоянно какие-то женщины носятся, спасают его. Увлечение Паши Техника запрещенными веществами плохо закончилось для него самого. Однако других его история почему-то не научила», — выразил мнение Шуров.

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что некоторые артисты могут употреблять запрещенные вещества от недостатка вдохновения и энергии.

Дворцов напомнил о сложностях жизни медийной личности. «Студия звукозаписи, работа 24 на 7. Бессонные ночи. Гастроли, переезды, перелеты. С поезда на самолет, из аэропорта домой — душ принял и снова на концерт, тебя ждет зритель. Ты как артист себя отдаешь целиком и должен где-то восполнять потерянную энергию. Одни черпают в занятиях спортом, общении с любимыми людьми, прогулках на природе. Других, увы, затягивают алкоголь или вещества», — выразил мнение продюсер, работавший с исполнителем хита о «шоколадном зайце» Пьером Нарциссом. Как напомнил Дворцов, экс-участник «Фабрики звезд» страдал от последствий алкогольной зависимости и умер в 45 лет.

Могила российского рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Продюсер также напомнил о кончине Техника в 40 лет после лечения в рехабе. «Паша был зависим более 15 лет, постоянно попадал в некрасивые истории. Печально и больно наблюдать за тем, как молодые талантливые парни сами себя гробят, уходят по глупости, вещества — это зло», — подчеркнул собеседник.

Дворцов призвал родственников Гуфа мобилизовать все свои силы и возможности для его спасения. «Признайтесь уже хотя бы себе, что у Алексея есть проблема. Займитесь его здоровьем. Иначе плохо может закончиться, не дай бог», — призвал продюсер.

Шуров предположил, что артисту могло бы помочь принудительное лечение. Эксперт с сожалением добавил, что рэпер имеет влияние на большую аудиторию и «в том числе подростки видят, что продолжает вести аморальный образ жизни». Собеседник рекомендовал Гуфу пересмотреть свое поведение.

Читайте также:

Могли повторить судьбу Техника: список звезд, сидевших на наркотиках

Суд с Губерниевым, дочь-наркоманка, три брака: как живет Вячеслав Малафеев

«Ленинград» всё? Пять песен Шнурова под запретом — что грозит артисту

Диброву ждет слава Бузовой? Кто из звезд стал популярным после развода