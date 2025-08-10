Диброву ждет слава Бузовой? Кто из звезд стал популярным после развода

После того как стало известно, что Полина Диброва якобы уходит от мужа, телеведущего Дмитрия Диброва, к другу семьи Роману Товстику, в светском обществе начались разные разговоры. Продюсеры считают, что скандал поможет супруге журналиста в развитии бизнеса. У Полины есть клуб Дибровой — сообщество для женщин с бранчами и другими мероприятиями. Кто еще из звезд прославился после развода — в материале NEWS.ru.

Юлия Барановская

Телеведущая Юлия Барановская стала героиней СМИ после ее гражданского брака с Андреем Аршавиным. Он стал популярным футболистом после серии международных матчей. Пока Юля обустраивала домашний уют и воспитывала двоих детей, Андрей строил карьеру.

В 2012 году Барановская узнала, что ждет третьего ребенка. Тогда Аршавин решил уйти из семьи. Юлия решила потребовать алименты от футболиста и наняла звездного адвоката Александра Добровинского. В 2019 году каждый ребенок спортсмена получал около 300 тысяч рублей. Адвокаты Барановской получили сведения о доходах Аршавина, в том числе и о косвенных заработках, например в рекламе. Изучив документы, юристы пришли к выводу, что у бывшего игрока «Зенита» нет оснований для снижения выплат несовершеннолетним детям.

С того времени эта сумма значительно уменьшилась. Заседание суда состоялось в 2020 году — Аршавин выиграл дело. Теперь сумма алиментов составляет не половину доходов, а 3/8 от заработка спортсмена.

Юлия стала очень популярна среди женщин, которые ее жалели и желали сил. Барановская решила попробовать себя в медийном пространстве на фоне скандального разрыва с футболистом. Сначала она была ведущей на фестивале «Русская масленица» в Лондоне, соведущей шоу «Чего хотят мужчины на ТНТ» и передачи «Девчата» на «Россия 1». Позже Барановскую позвали в проект «Мужское и женское» Первого канала, который она ведет с Александром Гордоном до сих пор.

Юлия Барановская с сыном Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Телеведущая Ольга Бузова была известна еще до брака с футболистом Дмитрием Тарасовым, благодаря участию в шоу «Дом 2». В 2011-м Ольга познакомилась со спортсменом в компании друзей. Он показался ей идеальным мужчиной. Тарасов ушел к звезде от жены и маленькой дочери. Бузова и Тарасов поженились в 2012-м.

Они часто появлялись на тусовках вместе, посвящали друг другу милые посты в соцсетях. В прессе их стали называть «Тарабузики». Но идиллия закончилась в 2016 году. Ольга поймала Дмитрия на измене и подала на развод. Их разрыв пошел только на пользу карьере Бузовой. Вскоре после развода она стала успешной певицей.

Екатерина Гордон

Юрист Екатерина Гордон стала известной после развода с телеведущим Александром Гордоном. В этом союзе, по словам Екатерины, она конкурировала с отцом мужа, но не смогла победить. После развода она взяла себя в руки и стала известным журналистом.

Второй ее брак с адвокатом Сергеем Жориным закончился скандалом: она обвинила супруга в домашнем насилии. После развода с ним Гордон открыла юридическую фирму. Чаще всего она берет клиенток, которые тоже расстаются с мужьями.

Сейчас Гордон собирается представлять в суде интересы Елены Товстик, жены бизнесмена Романа, от которой он якобы ушел к Полине Дибровой.

Екатерина Гордон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Айза Долматова

Айза стала известной после брака со скандальным рэпером Гуфом. Он посвятил ей песню «Айсбейби», они родили сына Сэма. В итоге Айза узнала об изменах Гуфа и решила развестись. Долматова сначала стала дизайнером, потом начала вести блог и попробовала себя в роли телеведущей.

Агата Муцениеце

Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце пожертвовала карьерой, когда вышла замуж за актера Павла Прилучного. В их браке родились дочь Мия и сын Тимофей. В 2020-м супруги развелись. Муцениеце и Прилучный до сих пор выясняют отношения: они решают через суд, с кем будет жить их сын Тимофей.

Развод положительно повлиял на карьеру актрисы: она вновь вернулась к съемкам в кино и стала ведущей на ТВ. Сейчас Агата ждет третьего ребенка от аккордеониста Петра Дранги. С ним, по словам Муцениеце, они скоро поженятся. Недавно состоялся суд, по которому опеку над Тимофеем присвоили Агате и обязали сына переехать к матери. Но адвокат Прилучного сказала, что это еще не конец битвы, впереди будет апелляционный суд.

Почему они стали популярнее после развода

Развод явно пошел на пользу этим звездам. Он поднял их по карьерной лестнице и сделал популярными. Продюсер Сергей Дворцов считает, что именно скандальные разводы так помогают бывшим женам.

«Сейчас либо у тебя бракосочетания, либо у тебя развод с медийной личностью, поднимает рейтинг автоматом. Дальше для развития популярности нужны два момента — оказаться в нужное время в нужном месте, второе — успеть себя монетизировать, чтобы подтянулись заказчики, корпоративы, предложения в медиа», — объяснил NEWS.ru продюсер.

Многие считают, что девушки решили построить карьеру на ТВ или в медиа и таким образом отомстить бывшим. Но психолог Юлия Осмачкина с ними не согласна. Эксперт рассказала NEWS.ru, что девушки хотят доказать экс-супругам, что и без них могут справиться.

«Когда известный мужчина разводится с женой, он разводится и с ней, и с детьми, если таковые имеются. Женщина подавлена, потому что любовь ушла, ее предали ради другой. Теперь ей надо как-то выживать без своего тыла. Она начинает действовать, пользуется тем, что сейчас о ней знают все, жалеют, и монетизирует свою известность. Но не для себя одной. Когда такая женщина становится популярной, добивается успеха, она тем самым показывает бывшему, что и без него проживет, не страдает по нему, потому что тоже личность. Это такая неосознанная история», — считает эксперт.

Читайте также:

Бородина зажгла с мужем, Волочкова уединилась на яхте: отдых звезд в Турции

Клуб жены Диброва — все? Как скандал с изменой повлияет на ее бизнес

Боня пойдет по этапу, как Блиновская и Лерчек? За что ее могут судить