Потеря носа, избиение дочери, насилие: как живут бывшие жены Аршавина

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин дважды разводился со скандалом. В ноябре 2024 года он признался, что у него есть шестой внебрачный ребенок. Как живут бывшие жены экс-футболиста Аршавина Юлия Барановская и Алиса Казьмина — в материале NEWS.ru.

Почему Аршавин развелся с Барановской

Аршавин начал встречаться с Барановской в 2003 году. На тот момент Юлия училась в университете. В 2005 году у пары родился сын Артем. Барановской пришлось бросить учебу. Через три года появилась на свет дочь Яна. В 2009 году Аршавина пригласили играть в «Арсенал», и семья переехала в Лондон.

В 2012-м он вернулся в «Зенит», а Барановская решила на время остаться в Лондоне из-за учебы детей. Когда телеведущая была беременна третьим ребенком, Аршавин сообщил, что у него есть другая женщина — журналистка Алиса Казьмина. Сын Арсений родился в августе 2012 года, уже после расставания пары.

Разрыв Аршавина и Барановской долго обсуждался в прессе. Юлия принимала участие в ток-шоу и давала интервью СМИ. Она рассказала, что сильно переживала после разрыва и боялась спиться. По словам Барановской, в какой-то момент Аршавин жил на две семьи.

«Он прилетал в Лондон с новой пассией, проживая буквально за углом от дома Юлии, а потом заявлялся к бывшей и проводил с ней ночи. Даже няня их общих детей не выдержала: „Тебе не противно от себя самой? Мне за тебя стыдно, что ты позволяешь о себя вытирать ноги и пускаешь его в свою постель“», — вспоминала телеведущая.

После расставания Барановская добилась через суд от Аршавина выплаты алиментов. В 2019 году каждый его ребенок получал около 300 тысяч рублей. Адвокаты Барановской получили сведения о доходах Аршавина, в том числе и о косвенных заработках, например в рекламе. Изучив документы, юристы пришли к выводу, что у бывшего игрока «Зенита» нет оснований для снижения выплат несовершеннолетним детям.

С того времени эта сумма значительно уменьшилась. Заседание суда состоялось в 2020 году — Аршавин выиграл дело. Теперь сумма алиментов составляет не половину доходов, а 3/8 от заработка спортсмена.

Юлия Барановская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему Аршавин развелся с Казьминой

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. Спустя год у них родилась дочь Есения, но вскоре пара рассталась. По словам Казьминой, она не захотела прощать мужу измены. В 2019 году развод был официально оформлен. Аршавин забрал у бывшей жены подаренный «Мерседес».

Между экс-супругами долго шли споры по поводу алиментов и опеки над дочерью. Казьмина добивалась от Аршавина выплаты 4 млн рублей в год. В итоге суд постановил, что экс-футболист должен платить бывшей жене восьмую часть от своего заработка.

Чем занимается Барановская после развода с Аршавиным

В 2016 году Барановская выпустила автобиографическую книгу «Все к лучшему. Исповедь бывшей жены футболиста», в которой рассказала о своих отношениях и болезненном расставании с Аршавиным. В частности, телеведущая призналась, что всегда знала об изменах гражданского мужа, а также заявила, что неоднократно подвергалась насилию со стороны спортсмена.

«Я тогда его пожалела, если бы я вызвала полицию, то это поставило бы крест на его футбольной карьере на всю оставшуюся жизнь. А вот почему я его пожалела после такого, я не знаю», — писала она.

После развода с Аршавиным Барановской приписывали романы с актером Вячеславом Манучаровым, телеведущими Дмитрием Борисовым и Александром Гордоном, солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко и певцом Григорием Лепсом. Однако телеведущая опровергала все слухи. Сейчас Барановская не распространяется о своей личной жизни.

Кирилл Туриченко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

1 июня телеведущая на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила о желании увеличить семью и стать мамой в четвертый раз. По словам телеведущей, врач одобрил ее решение и не нашел противопоказаний.

«Очень хотела бы четвертого ребенка. И вот только утром была у врача, сказал: „Рожайте“», — сказала Барановская.

В беседе с NEWS.ru она признавалась, что у них с соведущим Александром Гордоном «телевизионная семья». По ее словам, они «живут в одной студии» уже 10 лет. Звезда назвала это время большим сроком.

«Мы живем с Сашей в одной студии, это наш телевизионный дом, и живем мы уже здесь целых 10 лет. Для телевизора это очень большой срок. Вот такая у нас большая телевизионная семья», — сказала Юлия.

Барановская часто бывает в Донбассе. Там она работает над своим проектом «Женщины Донбасса» и оказывает поддержку военным и местным жителям.

«Когда снимаешь ребят на линии боевого соприкосновения, никто не застрахован. Поэтому все было: и в подвалах сидели под „Градами“, и на позициях, а к нам в ответ летели мины. Я быстро выучила главное правило: как только приехал на место, первым делом узнай, где находятся блиндажи, подвалы, укрытия на случай обстрела», — сообщила она.

Ведущая завершила обучение в Институте искусств Сотбис в Лондоне, где она изучала современное искусство. По ее словам, несмотря на то, что она долгое время жила за границей, она всегда оставалась верна своей родине — России.

«Мне никогда не было стыдно за свою патриотическую позицию. Тем более еще опыт жизни за границей очень быстро в тебе развивает патриотизм. Потому что ты понимаешь, что ничего любимее твоей страны нет», — сказала она.

В период президентских выборов в 2024 году телеведущая была в числе доверенных лиц Владимира Путина.

Юлия Барановская с сыном Артемом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как живет Казьмина после развода с Аршавиным

После развода с Аршавиным у Казьминой начались проблемы со здоровьем. В 2020 году лицо экс-супруги футболиста серьезно изменилось. Впервые о своем аутоиммунном заболевании бывшая жена Аршавина рассказала в эфире передачи Андрея Малахова. Однако медицинские специалисты считали, что проблемы с носом связаны с неудачной ринопластикой. По их мнению, из-за этого было нарушено кровоснабжение и питание тканей.

Летом 2021 года Казьмина появилась на передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека» с перевязанными ногами и лицом, наполовину заклеенным пластырем. Она рассказала о разбирательствах с бывшим мужем и свекровью. Мать футболиста обвинила ее в краже 3 млн рублей, хотя экс-невестка уверяет, что это общие деньги, которыми она пользовалась как жена Аршавина.

«У нас была тумбочка, мы брали оттуда деньги, которые, кстати, выдавала мама. Сейчас все крутится вокруг того, что я что-то украла... Знаете, как я на это отвечу? Я жена была! Если ты любишь, а твоя женщина начехардила такие вещи, — ну взяла три ляма и потратила. Ты простишь! Это же твоя жена», — сказала Казьмина.

Экс-супруга Аршавина заявила, что бывшая свекровь ее «просто не любит».

«Мама не любит ни женщин, ни мужчин, ни детей — никого. У нее было два брака. И мечта всей ее жизни, чтобы Андрей был при ней. Она говорит ему, мол, ты будешь удачлив, а эти жёны тебе только мешают», — высказалась Казьмина.

В 2024 году пластический хирург Денис Агапов в своем Telegram-канале показал результат серии операций, сделанных Алисе. По его словам, женщина практически осталась без носа на фоне аутоиммунного заболевания — ткани просто разрушились. Всего Казьминой сделали 13 операций. Как тогда добавил пластический хирург, восстановление носа проходит успешно.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В 2023-м мать Казьминой Наталия Сарычева заявила, что Аршавин не принимает участие в воспитании дочери Есении. По ее словам, экс-футболист четыре года не виделся с ребенком. Аршавин только платит алименты, но не поддерживает связь с девочкой. Сарычева заявила, что экс-футболиста «не мучает совесть».

В августе 2024 года дочь Казьминой и Аршавиной избили в торговом центре в Санкт-Петербурге. 59-летний сотрудник одного из вузов зашел в супермаркет и увидел компанию подростков, которые шумно себя вели. Он сделал им замечание, а затем настиг девочку, которая якобы ему нагрубила, и напал на нее. Мужчина схватил ее за шею, начал толкать и пинать.

Очевидцы вызвали полицию, мужчину задержали. В его отношении был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Дочь Казьминой и Аршавина не обращалась за помощью врачей.

Что известно о шестом ребенке Аршавина

Осенью 2024 года Аршавин стал гостем программы «Карты, деньги, два мяча», которую ведут жены и бывшие супруги футболистов. Он заявил, что у него шестеро детей, а не пять. По словам Аршавина, мать воспитывает ребенка одна и не просит у него помощи.

«Детей у меня шесть! Хотя официально пять. Есть еще один ребенок, и мама ребенка не захотела записывать его на меня. Она сказала: „Деньги можешь не платить, это будет на твоей совести“. Она вообще адекватная девушка, я удивляюсь, что она сделала такой выбор. <...> Но она не захотела записывать. <...> Даже отчество не дала мое», — сказал Аршавин.

Слухи о рождении дочери у экс-футболиста начали ходить в сентябре. По данным «КП», у новой подруги экс-футболиста Анны Петрушиной родилась девочка Ева. Возлюбленная Аршавина живет в Санкт-Петербурге и любит футбол. За несколько месяцев до родов звезда «Зенита» отдыхал вместе с девушкой в Сочи.

