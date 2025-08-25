Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 21:24

Блогера Арсена Маркаряна арестовали

Суд арестовал блогера Арсена Маркаряна на 17 суток

Таганский суд Москвы арестовал блогера Арсена Маркаряна на 17 суток Таганский суд Москвы арестовал блогера Арсена Маркаряна на 17 суток Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Таганский суд Москвы арестовал блогера Арсена Маркаряна на 17 суток по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, сообщила пресс-служба столичных судов. На заседании блогер возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Я не узнаю человека на данной видеозаписи, канал мне не знаком, я его не создавал и не администрировал. Данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял. Хочу указать, что я полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи, — сказал блогер после просмотра видеозаписи, ставшей основанием для обвинения.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что Маркаряну может грозить до 12 лет лишения свободы. По словам эксперта, его обвиняют в реабилитации нацизма и публичных призывах к терроризму. Эти действия могут быть квалифицированы по статьям 131 и 132 УК РФ как подстрекательство к преступлениям.

Также готовятся проверки по другим инцидентам. Среди них возможное подстрекательство к сексуальному насилию над несовершеннолетними. Хаминский подчеркнул, что даже шутливая форма повествования блогера не освободит от ответственности.

суды
Москва
блогеры
аресты
