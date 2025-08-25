Блогера Арсена Маркаряна арестовали

Таганский суд Москвы арестовал блогера Арсена Маркаряна на 17 суток по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, сообщила пресс-служба столичных судов. На заседании блогер возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Я не узнаю человека на данной видеозаписи, канал мне не знаком, я его не создавал и не администрировал. Данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял. Хочу указать, что я полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи, — сказал блогер после просмотра видеозаписи, ставшей основанием для обвинения.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что Маркаряну может грозить до 12 лет лишения свободы. По словам эксперта, его обвиняют в реабилитации нацизма и публичных призывах к терроризму. Эти действия могут быть квалифицированы по статьям 131 и 132 УК РФ как подстрекательство к преступлениям.

Также готовятся проверки по другим инцидентам. Среди них возможное подстрекательство к сексуальному насилию над несовершеннолетними. Хаминский подчеркнул, что даже шутливая форма повествования блогера не освободит от ответственности.