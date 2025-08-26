Выкидыш и конфликт с Васильевым: как живут Артемьева и Полищук из «Сватов»

Продолжение сериала «Сваты» пока не планируется, но зрители все равно надеются на выход восьмого сезона. Российско-украинский проект стал всенародно любимым, а исполнители ролей — настоящими звездами. Как живут актеры сериала «Сваты» Людмила Артемьева и Анна Полищук — в материале NEWS.ru.

Чем занималась Артемьева до «Сватов» и где она сейчас

Людмила Артемьева стала известной еще до появления в сериале «Сваты». Актриса окончила Щукинское училище, играла в театре «Ленком», она запомнилась телезрителям по сериалу «Таксистка». «Сваты» лишь сделали Артемьеву еще популярнее.

После этого она снялась в комедии «Непосредственно Каха!», в сериале «Жена олигарха», в семейном фильме «Баба-яга спасает мир» и многих других.

В августе 2021 года в Сети появились слухи, что актриса завершает карьеру, однако оказалось, что их распространяют мошенники. Сейчас, например, зрители могут приобрести билеты на антрепризный спектакль «Почему каждый раз…» с участием артистки.

В мае 2025 года Артемьева появилась на показе фильма-концерта «Жванецкий», в котором у нее есть монолог. Она заявила, что драматург Евгений Гришковец мог бы стать преемником сатирика Михаила Жванецкого. По ее словам, у него хороший уровень юмора и мудрости.

Людмила Артемьева Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Какие сложились отношения у Артемьевой с коллегами по «Сватам»

Отношения актрисы с коллегами по съемкам сериала частично передают атмосферу, показанную в сериале: по сценарию героиня Артемьевой постоянно конфликтует со своей сватьей, что происходило и в реальности.

«Муж» актрисы из сериала «Сваты» народный артист РФ Анатолий Васильев рассказал, что многократно предлагал своим коллегам по картине Людмиле Артемьевой, Татьяне Кравченко, Федору Добронравову «выступить единым фронтом, чтобы сценаристы прописывали будущие серии поглубже», но его призывы остались без внимания.

«Один зритель подмигнул мне и сказал, что смотрит „Сватов“ „под пивко“. Это меня так резануло! Я пришел к Тане Кравченко, Люде Артемьевой и сценаристу Андрею Яковлеву, все им пересказал. Но мои коллеги никак не прореагировали, их это не волновало — что их работа „под пивко хорошо идет“», — возмущался артист.

Впоследствии отношения Васильева и Артемьевой становились все более напряженными. Актер считает, что артистка вела себя высокомерно.

«Людмила шарахала людей так, что к ней было нельзя подойти. Вот реально! Мне стыдно было находиться рядом во время подобных сцен, я убегал», — признался Васильев в беседе с aif.ru.

В 2012-м артистка намекнула в одном из интервью, что нашла личное счастье. В СМИ писали, что избранник на несколько лет старше актрисы и занимается наукой. В июле того же года появилась новость о беременности Артемьевой, однако прибавление в семье так и не случилось: в декабре женщина потеряла ребенка.

Людмила Артемьева Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Почему Артемьева ушла из «Сватов»

Артемьева рассказала о ситуации, с которой ей пришлось столкнуться во время работы над седьмым сезоном сериала «Сваты». По ее словам, она не смогла ездить на съемки в Белоруссию и думала, что ее персонажа сократят.

«Сериал снимался довольно долго. Еще пять лет назад начали работу. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съемки седьмого сезона. Мы отсняли там не очень большой кусочек по времени. И недосняли его, соответственно, а потом планировали приехать и продолжить работу», — сказала Артемьева в видеообращении, опубликованном в одном из фанатских аккаунтов сериала в соцсетях.

Кравченко же предположила, что уход артистки произошел из-за денег. «Может, запросила много?! Не знаю», — рассуждала коллега.

Как «Сваты» изменили жизнь Анны Полищук

Анна Полищук сыграла в сериале «Сваты» Викторию Максимовну Ковалеву, внучку сватов, младшую дочь Маши и Максима. Артистка родилась в обычной, не актерской семье, но родители увидели в ней творческий потенциал и водили ее на кастинги. С шести лет Анна занималась танцами, вокалом и посещала театральную студию. Она дебютировала в кино в восемь лет, сыграв в сериале «Сваты».

Анна Полищук Фото: Социальные сети

Ходили слухи, что Анна Полищук — родственница знаменитой российской актрисы Любови Полищук, но это неправда. Актриса потратила первый гонорар на покупку ноутбука.

После «Сватов» Анна стала востребована в кино. Она снялась в фильмах «Ласточкино гнездо», «Домоправитель», «Майор и магия», «Влюбленные женщины», «По законом военного времени». В последней картине актриса предстала в новом для нее образе — девочки, которая живет в трудное время. Анна также появилась в седьмом сезоне «Сватов» в 2021 году.

Девушка не любит рассказывать в соцсетях о личной жизни, поэтому об этом ничего не известно.

