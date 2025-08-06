Проще не придумаешь! Пирог-улитка из лаваша с творогом и изюмом

Пирог-улитка из лаваша с творогом и изюмом — это нежная ароматная выпечка с хрустящей корочкой и сладкой начинкой! Сочетание воздушного творога, сочного изюма и тонкого лаваша создает восхитительный контраст текстур.

Для приготовления смешайте 500 г творога, 100 г изюма, 2 яйца, 5 ст. л. сахара и 1 ч. л. ванилина до однородности. Разверните 2 листа лаваша, слегка смажьте растопленным сливочным маслом и равномерно распределите творожную начинку. Плотно сверните рулеты, нарежьте их на кусочки толщиной 3–4 см и выложите в смазанную форму спиралью. Сверху смажьте взбитым яйцом и выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой — он хорош как теплым, так и полностью остывшим! Это невероятно простой рецепт быстрой выпечки — проще не придумаешь!

