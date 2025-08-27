Павел Абрамов ушел с поста замглавы Росмолодежи

Павел Абрамов освобожден от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи по собственной просьбе, следует из соответствующего распоряжения, опубликованного на официальном сайте правовых актов. Другим распоряжением новым заместителем руководителя агентства назначена Зотова Лейла Руслановна.

Освободить Абрамова Павла Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов обладал обширной коллекцией антикварного оружия, которая, согласно версии Генпрокуратуры, была приобретена на незаконные доходы. Коллекция включала 26 уникальных экспонатов, среди которых находились редкие исторические образцы. В частности, были изъяты офицерский кортик люфтваффе 1937 года, парадная шпага унтер-офицера СС образца 1936 года, а также французская морская офицерская шпага 1837 года.

Тем временем Московский арбитражный суд перенес на 2 октября рассмотрение дела о банкротстве Иванова. Отмечается, что признать осужденного неплатежеспособным требует банк ПСБ.