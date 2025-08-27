День знаний — 2025
27 августа 2025

Россия перевела Латвии деньги на военные пенсии

Россия перевела Латвии €13 млн на военные пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия перевела в государственную казну Латвии почти €13 млн, передает Dienas Bizness со ссылкой на главу МИД Латвии Байбу Браже. Сумма предназначена для выплаты пенсий и пособий российским гражданам, проживающим в стране, за три квартала 2025 года.

В Министерстве благосостояния Латвии уточнили, что теперь страна ожидает от российской стороны обновленный список пенсионеров для начисления выплат. Сумма перевода составила €12 995 587, что позволит своевременно обеспечить пенсионные и социальные выплаты российским гражданам, проживающим на территории Латвии.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, что работающие в сельской местности россияне имеют право на досрочный выход на пенсию при соблюдении определенных условий. Основным требованием является наличие минимум 30 пенсионных баллов (ИПК) и специального стажа работы.

Также сообщалось, что до конца 2025 года в РФ повысят накопительные и срочные пенсионные выплаты. С октября увеличат пенсии военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам силовых ведомств.

