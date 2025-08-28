День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 12:30

Путин назвал преимущество смещения центра мировой экономики в Азию

Путин: смещение центра экономики в Азию дает возможности для выгодных сделок

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Смещение мировой экономики в Азиатско-Тихоокеанский регион открывает больше возможностей для государств по строительству выгодного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям X Восточного экономического форума, передает пресс-служба Кремля. Глава РФ также указал на взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

По мере того, как центр мировой экономической активности все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между государствами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС, — написал Путин.

Ранее российский лидер рассказал, что страны Глобального Юга и Азии будут неизбежно стремиться к наращиванию собственного потенциала. По его словам, государства указанных регионов намерены добиваться повышения уровня благосостояния своих народов.

Кроме того посол РФ в Душанбе Семен Григорьев подчеркивал, что Россия сохраняет лидирующие позиции в торговле и инвестициях с государствами Центральной Азии, в первую очередь с Таджикистаном. По его словам, отношения Москвы со странами региона развиваются, несмотря на ограничительные меры Запада.

Владимир Путин
сотрудничество
экономика
Азия
