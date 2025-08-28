Путин назвал преимущество смещения центра мировой экономики в Азию

Смещение мировой экономики в Азиатско-Тихоокеанский регион открывает больше возможностей для государств по строительству выгодного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям X Восточного экономического форума, передает пресс-служба Кремля. Глава РФ также указал на взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

По мере того, как центр мировой экономической активности все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между государствами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС, — написал Путин.

Ранее российский лидер рассказал, что страны Глобального Юга и Азии будут неизбежно стремиться к наращиванию собственного потенциала. По его словам, государства указанных регионов намерены добиваться повышения уровня благосостояния своих народов.

Кроме того посол РФ в Душанбе Семен Григорьев подчеркивал, что Россия сохраняет лидирующие позиции в торговле и инвестициях с государствами Центральной Азии, в первую очередь с Таджикистаном. По его словам, отношения Москвы со странами региона развиваются, несмотря на ограничительные меры Запада.