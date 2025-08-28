Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»

Решение о восстановлении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» после подрыва будет принято после проведения экспертизы, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, трубы несколько лет были наполнены соленой водой, что могло привести к коррозии металла.

Возможно ли «Северные потоки» восстановить? Тут нужно проводить экспертизу. Все-таки они уже несколько лет наполнены морской водой. Там идет коррозия, поэтому только исследование покажет, есть ли смысл восстанавливать целостность газопровода. После того, как поднимут края этих газопроводов, наварят дополнительные участки, соединят в единую нитку и откачают воду, нужно проверять, возможно ли их использовать. То есть предварительные исследования все равно нужны, — сказал Юшков.

Ранее появилась информация, что диверсии на газопроводах «Северный поток» могла осуществить группа из семи человек. В частности, в нее входили украинец Сергей Кузнецов, капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник. Согласно документам, после установки взрывчаток на газопроводах участники диверсии отправились в порт Вик, Кузнецов вернулся на Украину, а спустя несколько дней прогремели взрывы.