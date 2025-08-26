«Газпром» договорился о сотрудничестве с Монголией «Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум о сотрудничестве

Компания «Газпром» подписала с правительством Монголии меморандум о сотрудничестве в области нефти и газа, сообщила пресс-служба холдинга. Документ был принят в ходе встречи главы компании Алексея Миллера и президента страны Ухнагийна Хурэлсуха в Улан-Баторе. Также на мероприятии присутствовали премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и вице-премьер Сейнбуянгийн Амарсайхан.

В присутствии президента Монголии У. Хурэлсуха Алексей Миллер и С. Амарсайхан подписали меморандум о сотрудничестве между правительством Монголии и ПАО «Газпром», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Документ нацелен на развитие партнерства в области нефти и газа. В рамках встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере голубого топлива.

Ранее подача российского природного газа в Армению была возобновлена после завершения аварийно-восстановительных работ на транзитном трубопроводе в Грузии. Нитка для подачи топлива не работала с 22 до 23 августа. Работа трубопровода восстановилась в 06:00 мск.