Тренер Плющев предложил вернуть правило трех очков в КХЛ Плющев: нужно вернуть правило трех очков в КХЛ, чтобы была мотивация бороться

Хоккейный тренер Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru призвал вернуть правило трех очков за победу в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он считает, что командам необходимо поднять мотивацию бороться в каждом отрезке матча.

Я бы вернулся к правилам трех очков, чтобы команды ясно знали, за что бороться. Три — за победу, два — в дополнительное, одно — за буллиты. А то иногда такую вату катают! Что там два очка, что там, — заявил специалист.

Новый розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ начнется 5 сентября 2025 года. В матче за Кубок Открытия встретятся ярославский «Локомотив», который стал обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне, и челябинский «Трактор».

Ранее Плющев заявил, что новое правило в КХЛ о запрете контролировать шайбу за воротами более трех секунд ломает игру и превращает ее в тараканьи бега. По его словам, речь идет о вредном упрощении.

Также специалист назвал поражение звезд Континентальной хоккейной лиги от команды Национальной хоккейной лиги в благотворительном «Матче года» со счетом 3:15 избиением младенцев. По его словам, эта встреча показала гигантскую пропасть между лигами.