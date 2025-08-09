Назван неочевидный напиток, который может повысить риск ДТП Биотехнолог Суслянок: употребление мяты может привести к авариям на дорогах

Употребление мятного чая может привести к авариям на дорогах, передает «Газета.Ru» со ссылкой на биотехнолога Георгия Суслянка. По словам специалиста, напиток может вызвать у водителя заторможенность, сонливость и апатию. Также он не рекомендовал пить мяту пациентам с пониженным давлением, варикозом, непереносимостью ментола и мужчинам в некоторых случаях.

Мята может навредить людям, которые ездят на машине: чай с мятой может вызвать заторможенность, сонливость и апатию, из-за чего водитель может недооценить реальную опасность на дороге, — объяснил эксперт.

Как указал специалист, частое употребление мяты может обернуться для мужчин снижением половой активности, так как растение способно влиять на гормональный баланс. Мяту целесообразно заменить мелиссой, поскольку у нее нет побочных эффектов, отметил Суслянок.

Ранее доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева сообщила, что послеобеденная сонливость является особенностью человеческого организма. По словам эксперта, сладкое и мучное могут усиливать ощущение усталости.