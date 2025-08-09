Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 12:13

Назван неочевидный напиток, который может повысить риск ДТП

Биотехнолог Суслянок: употребление мяты может привести к авариям на дорогах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Употребление мятного чая может привести к авариям на дорогах, передает «Газета.Ru» со ссылкой на биотехнолога Георгия Суслянка. По словам специалиста, напиток может вызвать у водителя заторможенность, сонливость и апатию. Также он не рекомендовал пить мяту пациентам с пониженным давлением, варикозом, непереносимостью ментола и мужчинам в некоторых случаях.

Мята может навредить людям, которые ездят на машине: чай с мятой может вызвать заторможенность, сонливость и апатию, из-за чего водитель может недооценить реальную опасность на дороге, — объяснил эксперт.

Как указал специалист, частое употребление мяты может обернуться для мужчин снижением половой активности, так как растение способно влиять на гормональный баланс. Мяту целесообразно заменить мелиссой, поскольку у нее нет побочных эффектов, отметил Суслянок.

Ранее доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева сообщила, что послеобеденная сонливость является особенностью человеческого организма. По словам эксперта, сладкое и мучное могут усиливать ощущение усталости.

чаи
мята
ДТП
напитки
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Цирк с конями»: Лебедев прошелся по ФБР и политике США
В Госдуме раскрыли, какой сигнал для Запада несет выбор Аляски
«Вопрос в окопах»: в Раде предрекли Зеленскому большие проблемы
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичной встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.