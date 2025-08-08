Диетолог объяснила послеобеденную сонливость одной особенностью

Послеобеденная сонливость является особенностью человеческого организма, рассказала RT доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. По словам эксперта, сладкое и мучное могут усиливать ощущение усталости.

После приема пищи организм направляет кровь к желудку и кишечнику для переваривания пищи. Это усиливает работу пищеварительной системы, а мозг и мышцы получают меньше кислорода и питательных веществ, что вызывает чувство усталости. Углеводы (особенно быстрые — сладости, белый хлеб, макароны) резко повышают уровень сахара в крови, — рассказала специалист.

По ее словам, затем поджелудочная железа выделяет инсулин для переработки глюкозы. В результате уровень сахара резко падает и появляется сонливость, отметила Лебедева. Для избавления от сонливости она посоветовала обедать салатами, рыбой, цельнозерновыми продуктами, а также избегать перееданий.

Ранее тренер-нутрициолог Ольга Яблокова сообщила, что кофе может нанести вред организму при сильном стрессе. По ее словам, чтобы минимизировать риски, стоит выбирать качественный зерновой напиток без добавок и ограничиваться двумя чашками в день.