Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно

Кофе может нанести вред организму при сильном стрессе, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, несмотря на пользу этого напитка для работы мозга и профилактики возрастных заболеваний, в некоторых случаях он опасен для людей, испытывающих хронический стресс или имеющих генетическую предрасположенность к медленному выведению кофеина.

Ряд исследований доказал, что натуральный кофе хорошего качества является полезным для здоровья человека. Он положительно влияет на работу мозга и улучшает память, а также является профилактикой Альцгеймера и может замедлять процессы старения кожи. В каких же случаях кофе может нести вред? При хроническом сильном стрессе и истощении дополнительная стимуляция кортизола, вызванная употреблением кофе, может тяжело переноситься организмом. Есть люди с генетической особенностью метаболизма кофеина. У них, если они станут злоупотреблять кофеином, могут появиться тревожность, учащенное сердцебиение и нарушение сна, — пояснила Яблокова.

Также она отметила, что кофе — это не единственный напиток, содержащий кофеин. Он содержится, например, в зеленом чае. По ее словам, чтобы минимизировать риски, стоит выбирать качественный зерновой кофе без добавок и ограничиваться двумя чашками в день.

Также важно отметить, что кофе — не единственный напиток, содержащий кофеин. Например, в зеленом чае его даже больше, и людям с генетикой важно это учитывать. Главное для здоровья организма — выбирать качественный кофе, не добавлять в него сиропы и прочие подсластители, а также молоко, и обязательно знать меру. Пейте не более двух чашек в день. Соблюдая эти правила, можно спокойно наслаждаться любимым напитком, — резюмировала Яблокова.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что капсульный кофе может привести к отравлению и даже нарушить гормональный баланс. Она отметила, что есть риск накапливания канцерогенных веществ в герметичной емкости. По ее словам, основная опасность заключается не столько в самом кофе, сколько в упаковке.