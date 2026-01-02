Новый год — 2026
Томаты на весь год без лишних хлопот: как грамотно закупиться семенами и рассчитать грядки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хотите обеспечить семью свежими помидорами на целый год, но не знаете, с чего начать? Секрет — в ранней подготовке! Уже в январе можно выгодно приобрести семена, пока действуют зимние акции, а выбор сортов ещё богат. Давайте разберёмся, как правильно рассчитать нужное количество кустов и грамотно разместить их на участке.

Начнём с главного: по нормам ВОЗ каждому человеку требуется около 20 кг помидоров в год. Для семьи из четырёх человек это значит нужно вырастить примерно 80 кг плодов. Как этого добиться? В открытом грунте на одного человека рекомендуют высаживать девять кустов разных сроков созревания, то есть на семью понадобится 36 растений.

В теплице можно обойтись меньшим количеством — достаточно шесть кустов на человека, или 24 на всю семью. Урожайность в теплице выше на 30–40%. При планировании посадок важно учитывать плотность: для компактных сортов — 4–5 растений на 1 кв. м, среднерослых — 4, высокорослых — 2–3. Не забудьте взять семена с запасом, учитывая процент всхожести. На участке в 12 кв. м комфортно разместятся около 50 кустов разных типов.

Ранее сообщалось, что когда на участке мало места или времени, особенно важно подобрать огурцы, которые точно не подведут. Эти два гибрида я выращивала сама, и они стабильно давали урожай даже в непростую погоду. А главное — подходят и для салатов, и для заготовок.

