26 февраля 2026 в 21:56

Тыквенный гаспачо — неожиданный поворот испанской классики! Освежающий холодный суп — ярко, полезно, невероятно вкусно

Главное достоинство этого супа — в его простоте. Никаких кастрюль, никакой плиты, никаких часов у огня. Всего пять минут работы блендера — и у вас готов изысканный ресторанный суп, который останется только охладить. Это идеальное решение для жаркого дня, когда есть совсем не хочется, а организму нужны витамины и лёгкость.

280 г болгарского красного перца очищаю от семян и перегородок, 280 г огурца очищаю от кожицы (если она грубая), 140 г репчатого лука и 2 зубчика чеснока очищаю. Все овощи нарезаю крупными кубиками, чтобы блендеру было легче с ними справиться. Перекладываю овощи в чашу блендера. Вливаю 500 мл тыквенного сока и 50 мл свежевыжатого лимонного сока. Взбиваю на высокой скорости до полной однородности и гладкости. Затем добавляю 80 мл оливкового масла, ещё 2 зубчика чеснока (можно оставить для более яркого вкуса) и соус табаско по вкусу — начинаю с нескольких капель, пробую, добавляю ещё, если хочется острее. Снова взбиваю всё вместе до объединения.

Пробую суп на соль — возможно, понадобится добавить, хотя табаско уже солёный. Переливаю гаспачо в кувшин или супник и убираю в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он хорошо охладился и вкусы соединились. Подаю в глубоких тарелках или бокалах с гренками или свежим хрустящим хлебом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

