Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 14:00

Слои помидоров, лука и зелени заливаю медово-пряным маринадом — готово уже через 2 часа. Идеально к мясу, шашлыку и просто так

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру помидоры, лук и зелень — и за 10 минут готовлю закуску, которая через пару часов в холодильнике превращается в настоящий кулинарный шедевр. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное к мясу, шашлыку или просто на хлеб. Его необычность в том, что никакой варки и жарки: овощи укладываются слоями и заливаются медово-пряным маринадом, который творит настоящую магию. Получается обалденная вкуснятина: сочные помидоры, пропитанные ароматным соусом с нотками мёда, соевого соуса, базилика и острой паприки, в компании хрустящего лука и чеснока. Закуска набирает вкус к утру и раскрывается на максимум, оставаясь свежей и аппетитной.

Для приготовления вам понадобится: 4 помидора, 1 пучок свежего укропа, 2 красные луковицы, половинка репчатого лука, 4 зубчика чеснока. Для маринада: 1 ст. ложка яблочного уксуса, 7 ст. ложек нерафинированного масла, 1 ч. ложка сушёного базилика, 1 ч. ложка острой паприки, 3 ст. ложки мёда, 3 ст. ложки соевого соуса, ½ ч. ложки соли. Помидоры нарежьте кружочками, лук — кольцами, чеснок и укроп мелко порубите. В банку или контейнер выкладывайте слоями: помидоры, чеснок, зелень, лук. Повторяйте, пока не закончатся продукты, последним должен быть лук. Смешайте все ингредиенты для заправки, залейте овощи и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Весна» для любимых женщин: хрустящие листья, нежная курочка, сыр и виноград — изысканно, красиво, безумно вкусно
Общество
Салат «Весна» для любимых женщин: хрустящие листья, нежная курочка, сыр и виноград — изысканно, красиво, безумно вкусно
Превращаю курицу в изысканный рулет — с грибной начинкой и фисташками для хруста и праздничного вида
Общество
Превращаю курицу в изысканный рулет — с грибной начинкой и фисташками для хруста и праздничного вида
Домашний «Наполеон» без возни с духовкой: ленивый торт на сковороде
Семья и жизнь
Домашний «Наполеон» без возни с духовкой: ленивый торт на сковороде
Постные напитки: от узвара до смузи — что пить, когда молоко под запретом?
Семья и жизнь
Постные напитки: от узвара до смузи — что пить, когда молоко под запретом?
Как шакшука, только намного проще: завтрак из яиц и жареных помидоров
Общество
Как шакшука, только намного проще: завтрак из яиц и жареных помидоров
закуски
рецепты
помидоры
томаты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил вероятность вторжения США на Кубу
Путин подтвердил приверженность России защите Союзного государства
Путин рассказал об итогах интеграции России и Белоруссии
Адвокат Самойловой раскрыл детали раздела имущества с Джиганом
Врач рассказала о влиянии печени на сон
Москвичам рассказали, какой 72-летний рекорд побил февраль
Лондон подловили на подлом отношении к кризису на Украине
Захарова объяснила, чем опасно развертывание британской армии на Украине
Экс-нардеп Рады рассказал, как ВСУ идентифицируют личности погибших военных
Молдованин подкараулил и зарезал москвичку, расставшуюся с ним из-за жены
Диетолог назвала главную пользу фисташек
Названы сроки запуска приграничных ж/д перевозок между РФ и Белоруссией
Лавров пошутил про компартию в ответ на вопрос о новом генсеке ООН
Глава Всемирной продовольственной программы планирует уйти в отставку
В Подмосковье предложили принять меры против падения детей из окон
Лукашенко раскрыл долю российских инвестиций в Белоруссию
Главный киллер России проведет остаток жизни в тюрьме
Лукашенко указал на важность партнерских отношений Москвы и Минска
В Таиланде задержали подозрительного россиянина, и тот сделал признание
«Отвечает жестко»: генерал назвал причину мощнейшего удара ВС РФ по Украине
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.