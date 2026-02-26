Слои помидоров, лука и зелени заливаю медово-пряным маринадом — готово уже через 2 часа. Идеально к мясу, шашлыку и просто так

Беру помидоры, лук и зелень — и за 10 минут готовлю закуску, которая через пару часов в холодильнике превращается в настоящий кулинарный шедевр. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное к мясу, шашлыку или просто на хлеб. Его необычность в том, что никакой варки и жарки: овощи укладываются слоями и заливаются медово-пряным маринадом, который творит настоящую магию. Получается обалденная вкуснятина: сочные помидоры, пропитанные ароматным соусом с нотками мёда, соевого соуса, базилика и острой паприки, в компании хрустящего лука и чеснока. Закуска набирает вкус к утру и раскрывается на максимум, оставаясь свежей и аппетитной.

Для приготовления вам понадобится: 4 помидора, 1 пучок свежего укропа, 2 красные луковицы, половинка репчатого лука, 4 зубчика чеснока. Для маринада: 1 ст. ложка яблочного уксуса, 7 ст. ложек нерафинированного масла, 1 ч. ложка сушёного базилика, 1 ч. ложка острой паприки, 3 ст. ложки мёда, 3 ст. ложки соевого соуса, ½ ч. ложки соли. Помидоры нарежьте кружочками, лук — кольцами, чеснок и укроп мелко порубите. В банку или контейнер выкладывайте слоями: помидоры, чеснок, зелень, лук. Повторяйте, пока не закончатся продукты, последним должен быть лук. Смешайте все ингредиенты для заправки, залейте овощи и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

