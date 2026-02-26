Салат «Весна» для любимых женщин: хрустящие листья, нежная курочка, сыр и виноград — изысканно, красиво, безумно вкусно

Этот салат «Весна» для любимых женщин — гениально простое и невероятно изысканное блюдо, которое готовится за считанные минуты, а выглядит как настоящий ресторанный шедевр. Его необычность в том, что хрустящие листья салата, нежная курочка, сладкий виноград и пикантный сыр создают удивительную гармонию вкусов, где каждый ингредиент звучит по-особенному. Получается обалденная вкуснятина: сочные кусочки курицы, пропитанные лёгким чесночным ароматом, в обрамлении свежей зелени и виноградных ягод, которые лопаются во рту, добавляя сладкую нотку. А сырная стружка и орешки придают салату завершённость и пикантность. Это идеальное блюдо для праздничного стола 8 Марта – красивое, лёгкое и безумно вкусное.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 200 г винограда без косточек (лучше красного или зелёного), 150 г твёрдого сыра, 100 г грецких орехов, пучок листового салата (айсберг или романо), 2 зубчика чеснока, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Курицу нарежьте кубиками, сыр натрите крупно, орехи порубите, виноград разрежьте пополам. Листья салата порвите руками. Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельчённый чеснок, соль и перец. В глубокой миске соедините все ингредиенты, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Выложите горкой на блюдо, украсьте целыми ягодами винограда и орешками. Подавайте сразу.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.