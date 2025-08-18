Мятное варенье: обалденная вкуснятина с целебными свойствами

Это мятное варенье — настоящий взрыв свежести: прохладный ментоловый вкус с яркой лимонной кислинкой и медовой сладостью, где каждая ложка дарит ощущение летнего луга.

Для приготовления промойте 200 г свежей мяты (лучше перечной), залейте 500 мл кипятка и настаивайте 2 часа. Процедите, добавьте 1 кг сахара, сок 2 лимонов и 1 ч. л. лимонной кислоты. Варите 20 минут на слабом огне до легкого загустения. В конце добавьте 3-4 капли эфирного масла мяты для усиления аромата (по желанию).

Горячим разлейте по стерильным банкам. Подавайте обалденную вкуснятину к чаю, сырной тарелке или как соус к десертам — его изумрудный цвет и освежающий вкус удивят даже гурманов.

Это варенье не только вкусное, но и обладает целебными свойствами: помогает при простуде, бессоннице и головной боли. Однако помните: при наличии проблем со здоровьем необходимо обратиться к врачу.

