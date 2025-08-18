Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 11:16

Мятное варенье: обалденная вкуснятина с целебными свойствами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это мятное варенье — настоящий взрыв свежести: прохладный ментоловый вкус с яркой лимонной кислинкой и медовой сладостью, где каждая ложка дарит ощущение летнего луга.

Для приготовления промойте 200 г свежей мяты (лучше перечной), залейте 500 мл кипятка и настаивайте 2 часа. Процедите, добавьте 1 кг сахара, сок 2 лимонов и 1 ч. л. лимонной кислоты. Варите 20 минут на слабом огне до легкого загустения. В конце добавьте 3-4 капли эфирного масла мяты для усиления аромата (по желанию).

Горячим разлейте по стерильным банкам. Подавайте обалденную вкуснятину к чаю, сырной тарелке или как соус к десертам — его изумрудный цвет и освежающий вкус удивят даже гурманов.

Это варенье не только вкусное, но и обладает целебными свойствами: помогает при простуде, бессоннице и головной боли. Однако помните: при наличии проблем со здоровьем необходимо обратиться к врачу.

Ранее стало известно, как приготовить низкокалорийное варенье из малины: всего 35 ккал на 100 г.

мята
варенье
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аксенов вышел с заявлением после трагедии на рязанском заводе
Россиянина арестовали за дерзкое убийство соперника
«Пытаются пойти ва-банк»: политолог о целях поездки лидеров ЕС к Трампу
Кровавая расправа: готовим домашний томатный сок на зиму
На Украине предложили США арестовать Зеленского
Новейший эсминец появится в России впервые после распада СССР
ВСУ ударили по венгерскому нефтепроводу
ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ в ДНР
Россиянка уснула на сапборде и переплыла Ангару
В ЕС потребовали ужесточить санкции против России
Пенсионеры из Москвы ловили «опасную ОПГ» и лишились квартиры
«Нужно время»: экс-тренер «Динамо» поддержал провалившего старт РПЛ Карпина
«Скучают»: родственники Юдашкина почтили память модельера
«Все партии войны»: экс-депутат Рады о возможном смещении Зеленского
От знаменитого сатирика требуют 13 млн рублей из-за петербургских бань
Забудьте о покупных! Готовим настоящие помидоры в соку дома
Аджика без варки по-абхазски
Стало известно, на какой российский город планируется наступление ВСУ
Лидер рок-группы «Звери» раскрыл секрет своего семейного счастья
Россияне назвали сумму, которая им нужна для счастья
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.