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30 июля 2025 в 23:00

Низкокалорийное варенье из малины: всего 35 ккал на 100 г

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Низкокалорийное малиновое варенье сохраняет всю яркость летнего вкуса — нежную сладость ягод с легкой освежающей кислинкой, но без лишних калорий. Консистенция получается нежной, с целыми ягодками в легком сиропе.

Секрет в замене сахара — для 1 кг малины возьмите всего 200 г натурального заменителя (эритрит или стевия) и сок половинки лимона. Ягоды переберите, аккуратно промойте и обсушите. В кастрюле смешайте малину с подсластителем и лимонным соком, оставьте на 1 час. Затем доведите до кипения на среднем огне, варите 5 минут, аккуратно помешивая. Для густоты добавьте 1 ч. л. агар-агара, растворенного в 50 мл воды, проварите еще 2 минуты.

Разлейте по стерильным банкам, храните в холодильнике до двух месяцев. Это варенье идеально для тостов, творога или полезных десертов — всего 35 ккал на 100 г вместо обычных 250!

Ранее стало известно, как приготовить нежную кабачковую икру на зиму.

варенье
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рецепты
диеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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