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14 июля 2025 в 10:45

Кабачковая икра по-новому: добавьте майонез и получите восхитительный вкус!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая икра с томатами и майонезом — это нежная, бархатистая текстура с ярким вкусом летних овощей. Сладковатые кабачки идеально сочетаются с кислинкой томатов, а майонез придает блюду сливочную насыщенность и пикантность.

Для приготовления нарежьте кубиками 500 г кабачков, 200 г томатов и 1 луковицу. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте кабачки и тушите 10 минут. Затем положите томаты, 2 измельченных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Готовьте еще 5–7 минут, после чего взбейте массу блендером. Влейте 2 ст. л. майонеза, перемешайте и прогрейте 2 минуты. Разложите по банкам и храните в холодильнике или закатайте на зиму.

Эта кабачковая икра по-новому станет любимой закуской на вашем столе — нежной, ароматной. Всего-то добавьте майонез и получите восхитительный вкус!

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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