Груши в бальзамическом маринаде: пикантная закуска для зимних вечеров

Зимой особенно хочется чего-то необычного и согревающего. Легкая пикантная закуска из груш в бальзамическом маринаде с розмарином — отличный вариант для холодных вечеров. Она готовится просто, но выглядит изысканно и способна украсить любой стол.

Ингредиенты

груши твёрдых сортов — 1 кг

бальзамический уксус — 200 мл

вода — 500 мл

сахар — 150 г

свежий розмарин — 2–3 веточки

перец горошком и душистый перец — несколько штук

Как приготовить груши в маринаде

Шаг 1. Подготовка плодов

Очистите груши от кожуры, разрежьте пополам и аккуратно удалите семена.

Шаг 2. Приготовление маринада

В кастрюле смешайте воду, бальзамический уксус и сахар. Доведите смесь до кипения, чтобы сахар полностью растворился.

Шаг 3. Бланширование

Опустите груши в кипящий маринад и бланшируйте 6–7 минут, пока они слегка не размягчатся.

Шаг 4. Финальный штрих

Переложите груши в банку, добавьте веточки розмарина и перец горошком. Залейте горячим маринадом, закройте крышкой и оставьте остывать.

Такая закуска хранится в холодильнике и становится только вкуснее через пару дней. Она отлично подходит к сырам, мясным блюдам или как самостоятельное пикантное дополнение к ужину.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.