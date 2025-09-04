Груши в бальзамическом маринаде: пикантная закуска для зимних вечеров

Зимой особенно хочется чего-то необычного и согревающего. Легкая пикантная закуска из груш в бальзамическом маринаде с розмарином — отличный вариант для холодных вечеров. Она готовится просто, но выглядит изысканно и способна украсить любой стол.
Ингредиенты
- груши твёрдых сортов — 1 кг
- бальзамический уксус — 200 мл
- вода — 500 мл
- сахар — 150 г
- свежий розмарин — 2–3 веточки
- перец горошком и душистый перец — несколько штук
Как приготовить груши в маринаде
Шаг 1. Подготовка плодов
Очистите груши от кожуры, разрежьте пополам и аккуратно удалите семена.
Шаг 2. Приготовление маринада
В кастрюле смешайте воду, бальзамический уксус и сахар. Доведите смесь до кипения, чтобы сахар полностью растворился.
Шаг 3. Бланширование
Опустите груши в кипящий маринад и бланшируйте 6–7 минут, пока они слегка не размягчатся.
Шаг 4. Финальный штрих
Переложите груши в банку, добавьте веточки розмарина и перец горошком. Залейте горячим маринадом, закройте крышкой и оставьте остывать.
Такая закуска хранится в холодильнике и становится только вкуснее через пару дней. Она отлично подходит к сырам, мясным блюдам или как самостоятельное пикантное дополнение к ужину.
