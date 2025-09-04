Саммит ШОС — 2025
Появились первые подозреваемые в убийстве россиянина на Burning Man

В деле об убийстве россиянина Круглова на Burning Man появились подозреваемые

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В деле об убийстве 37-летнего россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man в США появились первые подозреваемые, сообщает Telegram-канал SHOT. Фестиваль проходит в Блэк-Рок-Сити, временном городе в пустыне, где собрались около 80 тысяч человек, поэтому найти их будет сложно.

Круглова убили в месте, где не было камер, когда большинство участников мероприятия собрались на сжигании чучела Burning Man. В последний раз его около 06:00 30 августа с неким молодым человеком в темных очках. Весь день Круглова искали друзья. Его тело обнаружили в луже крови около 21:15 недалеко от чучела. Россиянина опознали с помощью отпечатков.

Американские полицейские опрашивают тех, кто общался с россиянином на фестивале, и показывают им фотографии подозреваемых.

О гибели Круглова на Burning Man стало известно накануне, 3 сентября. Полиция нашла его тело в луже крови, когда люди собрались на традиционном сжигании чучела. Известно, что Круглов несколько лет назад переехал из России в США, а 24 августа отправился на фестиваль, чтобы показать участникам свою инсталляцию.

