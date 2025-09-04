Эти оладьи поражают дважды — нереальным цветом и балдежным вкусом

Яркие овощные оладьи из свеклы и цукини сочетают в себе не только необычный цвет, но и прекрасный вкус. Это блюдо готовится быстро и просто, делая любой завтрак или ужин более интересным и полезным. Нежная текстура и легкая сладость свеклы делают эти оладьи любимым блюдом для всей семьи.

Для приготовления натрите на терке 1 свеклу и 1 цукини, отожмите сок. Добавьте 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец и измельченный зеленый лук. Перемешайте. Жарьте на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Ключевой секрет — тщательное отжимание овощей от лишней влаги, что позволяет оладьям хорошо держать форму и равномерно прожариваться. Подавайте со сметаной или натуральным йогуртом.

