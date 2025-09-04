Паста с лисичками и винным соусом: рецепт с ресторанным вкусом

Эта паста — идеальное сочетание лесного аромата свежих лисичек, нежной текстуры и насыщенного сливочного соуса. Блюдо получается бархатистым благодаря маслу и пармезану, а белое вино добавляет яркую гастрономическую ноту. Такой рецепт понравится тем, кто ценит сезонные продукты и любит готовить дома как в лучших ресторанах.

Ингредиенты

спагетти — 200 г

свежие лисички — 300 г

сливочное масло — 45 г

чеснок — 2 зубчика

свежий тимьян — 5 веточек

белое сухое вино — 50 мл

петрушка — 2 веточки

пармезан — 30 г

подсолнечное масло — 20 мл

соль и черный перец — по вкусу

Как приготовить пасту с лисичками

Шаг 1. Подготовка грибов

Лисички нельзя долго замачивать: они впитывают воду и теряют вкус. Промойте их быстро под проточной водой, удалите песок и сор. Отварите в кипящей воде 20 минут.

Шаг 2. Варка пасты

В кастрюле доведите до кипения 3–4 литра воды, подсолите. Отправьте спагетти и готовьте до состояния аль денте (7–8 минут).

Шаг 3. Обжарка

В сковороде с толстым дном разогрейте масло. Быстро обжарьте мелко нарезанный чеснок (30–40 секунд). Добавьте грибы, обжарьте по 2–3 минуты с каждой стороны, слейте выделившийся сок в миску.

Шаг 4. Соус

Когда грибы начнут подрумяниваться, посолите и поперчите. Влейте белое вино, выпарите его 1–2 минуты. Добавьте листики тимьяна, грибной сок и половник воды от пасты. Дайте соусу немного загустеть.

Шаг 5. Соединение

Переложите спагетти к грибам, всыпьте нарезанную петрушку, убавьте огонь. Вмешайте кусочек сливочного масла, при необходимости добавьте немного воды от пасты.

Шаг 6. Финальный штрих

Снимите сковороду с огня, натрите пармезан прямо в пасту и перемешайте. Подавайте сразу, в подогретых тарелках.

Простое приготовление и изысканный вкус — именно за это паста с лисичками заслуживает место на вашем столе.

