Паста с лисичками и винным соусом: рецепт с ресторанным вкусом

Эта паста — идеальное сочетание лесного аромата свежих лисичек, нежной текстуры и насыщенного сливочного соуса. Блюдо получается бархатистым благодаря маслу и пармезану, а белое вино добавляет яркую гастрономическую ноту. Такой рецепт понравится тем, кто ценит сезонные продукты и любит готовить дома как в лучших ресторанах.
Ингредиенты
- спагетти — 200 г
- свежие лисички — 300 г
- сливочное масло — 45 г
- чеснок — 2 зубчика
- свежий тимьян — 5 веточек
- белое сухое вино — 50 мл
- петрушка — 2 веточки
- пармезан — 30 г
- подсолнечное масло — 20 мл
- соль и черный перец — по вкусу
Как приготовить пасту с лисичками
Шаг 1. Подготовка грибов
Лисички нельзя долго замачивать: они впитывают воду и теряют вкус. Промойте их быстро под проточной водой, удалите песок и сор. Отварите в кипящей воде 20 минут.
Шаг 2. Варка пасты
В кастрюле доведите до кипения 3–4 литра воды, подсолите. Отправьте спагетти и готовьте до состояния аль денте (7–8 минут).
Шаг 3. Обжарка
В сковороде с толстым дном разогрейте масло. Быстро обжарьте мелко нарезанный чеснок (30–40 секунд). Добавьте грибы, обжарьте по 2–3 минуты с каждой стороны, слейте выделившийся сок в миску.
Шаг 4. Соус
Когда грибы начнут подрумяниваться, посолите и поперчите. Влейте белое вино, выпарите его 1–2 минуты. Добавьте листики тимьяна, грибной сок и половник воды от пасты. Дайте соусу немного загустеть.
Шаг 5. Соединение
Переложите спагетти к грибам, всыпьте нарезанную петрушку, убавьте огонь. Вмешайте кусочек сливочного масла, при необходимости добавьте немного воды от пасты.
Шаг 6. Финальный штрих
Снимите сковороду с огня, натрите пармезан прямо в пасту и перемешайте. Подавайте сразу, в подогретых тарелках.
Простое приготовление и изысканный вкус — именно за это паста с лисичками заслуживает место на вашем столе.
