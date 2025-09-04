Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 12:49

Преподаватель оценил призывы не становиться отличником

Заслуженный учитель РФ Ямбург: призывы не быть отличником вредны для школьников

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заявление мэра Казани Ильсура Метшина, что из отличников получаются хорошие исполнители, а из троечников — руководители, могут оказать вредное влияние на школьников, заявил заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург. По его словам, сказанным «Ридусу», есть вещи, которые надо вызубрить.

Не все люди одаренные. Для большинства людей без накопления тезауруса культуры вообще нет никакого развития. Сейчас все спекулируют темой творчества, но есть вещи, которые надо вызубрить. Только 4% детей обладает природной грамотностью, все остальные берут «пятой точкой», — сказал Ямбург.

Ранее Метшин, сославшись на слова раиса Татарстана Рустама Минниханова, заявил, что из троечников часто выходят успешные чиновники, включая глав регионов и мэров. При этом мэр Казани подчеркнул, что школьники должны стараться учиться.

