04 сентября 2025 в 12:45

Автомобиль неожиданно вспыхнул во дворе жилого дома в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Автомобиль неожиданно загорелся во дворе жилого дома в московском районе Чертаново Южное, сообщает 360.ru со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел на Россошанской улице. Как рассказала местная жительница, машина вспыхнула через полчаса после того, как ее владельцы вернулись домой.

Хозяева авто приехали на нем домой, и через полчаса соседи позвонили и сказали, что их машина горит. ТО недавно делали. Они сами в шоке, не понимают, как так, — уточнила девушка.

Очевидица отметила, что ей позвонили, чтобы она отогнала свой автомобиль дальше от места возгорания. Еще одна местная жительница поделилась, что пострадавших в результате пожара нет, а у машины сгорел капот и часть салона.

Ранее в Башкирии в Октябрьском мужчина поджег автомобиль нового возлюбленного своей бывшей девушки. Инцидент произошел ночью: злоумышленник облил машину горючей жидкостью и поджег ее.

