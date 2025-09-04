В ФСБ рассказали о приговоре 15 участникам ростовской ОПГ ФСБ: участники ростовской ОПГ «Сельмаш» получили до 23 лет колонии

В Ростове-на-Дону вынесен обвинительный приговор 15 участникам организованной преступной группировки «Сельмаш», сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области. Ворошиловский районный суд назначил им сроки лишения свободы от 7,5 до 23 лет для отбывания в колонии, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных во взаимодействии с региональным управлением МВД, была пресечена противоправная деятельность этнического ОПС «Сельмаш» и его структурного подразделения «Кладбищенские». По данным пресс-службы, все обвиняемые были признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорены к длительным срокам заключения.

В отношении членов преступного сообщества было возбуждено 18 уголовных дел по статьям об организации преступного сообщества, участии в нем, вымогательстве и мошенничестве. Кроме того, следствие возобновило рассмотрение двух уголовных дел, приостановленных еще в 2013 году, касающихся умышленного причинения легкого вреда здоровью и хулиганства.

По установленной информации, группировка была создана под контролем бывшего «смотрящего» за Ростовской областью, вора в законе Нодари Асояна. Часть денежных средств, добытых преступным путем, направлялась на пополнение так называемого «воровского общака». Отмечается, что сам Асоян и ряд других активных участников сообщества в настоящее время объявлены в международный розыск.

Прежде к различным срокам заключения были приговорены еще десять участников данной ОПГ. Также добавили, что адвокат двух «сельмашевцев» Роман Кржечковский сейчас сам является подсудимым по уголовному делу о мошенничестве. В пресс-службе заключили, что привлечение к ответственности лидеров группировки существенно снизило уровень криминальной активности в регионе.

Ранее сообщалось, что задержаны 25 предполагаемых членов ОПГ, которые более пяти лет похищали граждан Казахстана и заставляли их оформлять кредиты. По данным следствия, жертвами стали 348 человек, ущерб составил 3,7 млрд тенге (около 568 млн рублей).