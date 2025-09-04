Раскрыта ОПГ, пять лет похищавшая людей в кредитное рабство В Казахстане задержаны 25 участников ОПГ, похищавших людей ради кредитов

Задержаны 25 предполагаемых членов ОПГ, которые более пяти лет похищали граждан Казахстана и заставляли их оформлять кредиты, сообщает Sputnik со ссылкой на казахстанскую прокуратуру. По данным следствия, жертвами стали 348 человек, ущерб составил 3,7 млрд тенге (около 568 млн рублей).

Генпрокуратура назвала в своем пресс-релизе банки, в которых якобы работали члены группы, но позднее убрала названия. Казахстанские банки АО «Евразийский банк», АО «Forte Bank», АО «Alatau City Bank» и АО «Kaspi Bank» при поддержке Ассоциации финансистов опубликовали совместное заявление. Кредитные организации заверили, что не получали уведомления от прокуратуры о том, что их действующие или бывшие сотрудники стали фигурантами упомянутого расследования. После получения подтверждающих опубликованную информацию официальных документов банки готовы оказать следствию содействие.

Профессиональное финансовое сообщество Казахстана призывает органы прокуратуры<...> взвешенно подходить к публичным заявлениям на чувствительные темы, — говорится в заявлении.

