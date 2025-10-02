Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 13:50

Павел Дуров встретился с президентом Казахстана

В Астане состоялась встреча Павла Дурова с президентом Казахстана Токаевым

Павел Дуров Павел Дуров Фото: akorda.kz

В Астане состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера. Мероприятие состоялось в рамках международного технологического форума Digital Bridge 2025.

Токаев и Дуров обсудили перспективы сотрудничества в области кибербезопасности, образования и развития ИИ. Президент Казахстана высоко оценил работу Telegram, подчеркнув его важную роль в реализации цифровой стратегии государства.

Ранее Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане. Предприниматель осмотрел кампус и поделился с детьми своими историями о первых шагах в программировании. Год назад Дуров присоединился к попечителям учреждения и направил более $350 тыс. (более 29 млн рублей) на поддержку 12 детей из сел Казахстана.

До этого Дуров впервые рассказал об инциденте, который мог быть попыткой отравления. Весной 2018 года у его дома появилась подозрительная посылка. Он почувствовал ухудшение здоровья: боль, проблемы со зрением, слухом и дыханием, потерял сознание. Предприниматель добавил, что очнулся на полу и не мог ходить около двух недель. Этот инцидент совпал с привлечением инвестиций в блокчейн-проект TON.

