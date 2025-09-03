Адвокат озвучил желание обвиняемого в вымогательстве у бойцов СВО Обвиняемый в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Боглаев хочет на фронт

Фигурант дела о хищении денег у участников СВО в московском аэропорту Шереметьево Дмитрий Боглаев хочет сам отправиться в зону боевых действий, сообщил его адвокат Павел Чигилейчик. По его словам, которые приводит РИА Новости, он не признал вину.

Боглаев изъявил желание отправиться на СВО, — отметил правозащитник.

Обвиняемыми по делу проходят почти 30 фигурантов — среди них предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По предварительной информации, злоумышленники похищали деньги у бойцов, прибывающих в воздушную гавань, путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

До этого Кабочкин изъявил желание отправиться на фронт. Как сообщил источник, знакомый с ходом расследования, однако из-за вменяемой 210 статьи УК «Создание преступного сообщества или преступной организации» такой исход маловероятен.

