Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 16:09

Адвокат озвучил желание обвиняемого в вымогательстве у бойцов СВО

Обвиняемый в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Боглаев хочет на фронт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фигурант дела о хищении денег у участников СВО в московском аэропорту Шереметьево Дмитрий Боглаев хочет сам отправиться в зону боевых действий, сообщил его адвокат Павел Чигилейчик. По его словам, которые приводит РИА Новости, он не признал вину.

Боглаев изъявил желание отправиться на СВО, — отметил правозащитник.

Обвиняемыми по делу проходят почти 30 фигурантов — среди них предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По предварительной информации, злоумышленники похищали деньги у бойцов, прибывающих в воздушную гавань, путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

До этого Кабочкин изъявил желание отправиться на фронт. Как сообщил источник, знакомый с ходом расследования, однако из-за вменяемой 210 статьи УК «Создание преступного сообщества или преступной организации» такой исход маловероятен.

Также стало известно, что бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич переобъявлен в розыск. Он находился на посту губернатора с 2010-го по январь 2014 года, а до этого пять лет был мэром Челябинска.

СВО
Шереметьево
хищения
ОПГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист рассказал, чем опасно снижение ключевой ставки ЦБ
Прямо как в Китае: соленые огурцы на зиму с копченым чаем
Путин раскрыл, кем он считает Зеленского на Украине
Для любимого зятя: соленые огурцы с тархуном — необычно и очень вкусно
Блогер посоветовала живописный регион для короткой поездки осенью из Москвы
Путин пригласил Зеленского в Москву
Путин анонсировал запуск «газовой реки» в Китай
Путин ответил на вопрос о безопасности Украины
Путин раскрыл истинное отношение России к вступлению Украины в ЕС
«На вкус и цвет товарищей нет»: Долина о «голой» вечеринке Крида
Путин объяснил, что происходит с ведущими экономиками ЕС
Названы простые способы быстро повысить артериальное давление
Долина выступила против полного перехода на ИИ
Названы вероятные цели новой торпеды Китая, которую сравнили с «Посейдоном»
ВСУ под землей, ВС РФ в центре Купянска: новости СВО на вечер 3 сентября
В российском городе женщина угнала незапертый автомобиль
Труп на сельской дискотеке: юный рецидивист зарезал сверстника из ревности
Забрали горы: мужчина бесследно пропал на хребте в Кубани, как его спасают
«Стараюсь меньше отвлекаться: Путин высказался об отношении к слухам
Долина призналась, что «прячется» от желающих попасть на юбилейный концерт
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.