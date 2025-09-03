Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 13:15

Экс-губернатора российского региона переобъявили в розыск

МВД переобъявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Юревича

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич переобъявлен в розыск, следует из базы Министерства внутренних дел России. Он находился на посту губернатора с 2010-го по январь 2014 года, а до этого пять лет был мэром Челябинска.

Юревич является фигурантом дела о взятке в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 млрд рублей. Также он находится в международном розыске.

8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства группы компаний «Макфа». Ответчиком в деле выступал Юревич. Он, комментируя вердикт, заявил, что никакие властные полномочия не могут повлиять на выбор людей, которые многие годы покупали продукты «Макфы».

Ранее временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова обвинили в хищениях на строительстве фортификаций в Белгородской области. Его поместили под стражу до 25 октября. Следствие также попросило арестовать еще одного фигуранта, проходящего по данному делу.

розыск
МВД
губернаторы
Челябинская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей резко выросло
Рецепт маринованных огурцов по-болгарски: сладкие и ароматные
Стало известно, как «лабубу» и «окак» захватили русский язык в 2025 году
Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму
Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке
«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ
Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
В Кремле рассказали о зарубежных подарках Путину в Пекине
Раскрыта судьба пропавшего в Сочи альпиниста
В Бурятии ответили Дерипаске на идею «закрыть» Байкал
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.