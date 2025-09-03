Экс-губернатора российского региона переобъявили в розыск

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич переобъявлен в розыск, следует из базы Министерства внутренних дел России. Он находился на посту губернатора с 2010-го по январь 2014 года, а до этого пять лет был мэром Челябинска.

Юревич является фигурантом дела о взятке в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 млрд рублей. Также он находится в международном розыске.

8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства группы компаний «Макфа». Ответчиком в деле выступал Юревич. Он, комментируя вердикт, заявил, что никакие властные полномочия не могут повлиять на выбор людей, которые многие годы покупали продукты «Макфы».

Ранее временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова обвинили в хищениях на строительстве фортификаций в Белгородской области. Его поместили под стражу до 25 октября. Следствие также попросило арестовать еще одного фигуранта, проходящего по данному делу.