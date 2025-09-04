Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 12:46

Хитрый старый педофил на Камчатке не смог оспорить свой срок

Приговор осужденному за педофилию жителю Камчатки оставили в силе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приговор 65-летнему жителю Камчатки, признанному виновным в многолетних сексуальных преступлениях против несовершеннолетней падчерицы, был оставлен в силе, передает Telegram-канал «Инцидент Камчатка». Краевой суд отклонил апелляцию осужденного, который пытался оспорить решение первой инстанции, утверждая о ложных показаниях потерпевшей.

Суд подтвердил обоснованность первоначального вердикта, указав на совокупность неопровержимых доказательств: показания девочки и других свидетелей, вещественные доказательства и заключения экспертиз. Мужчина был осужден по статьям о развратных действиях, изнасиловании и применении насилия при совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Ранее в Следственном управлении СКР по Липецкой области сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек на территории центрального городского пляжа. По данным ведомства, инцидент произошел в июне: находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник вступал со школьницами в непристойные разговоры.

педофилы
суды
насилие
приговоры
Камчатка
