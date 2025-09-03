Россиянин отделался четырьмя годами колонии за изнасилование девушки в кафе Петербуржца приговорили к четырем годам колонии за изнасилование девушки в кафе

Суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии за изнасилование девушки в туалете кафе, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу. Его также обязали выплатить потерпевшей 400 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда.

Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказано в сообщении.

Следствие установило, что в ночь на 14 ноября 2024 года осужденный напал на девушку в туалете кафе во Фрунзенском районе. Угрожая, он изнасиловал потерпевшую.

Ранее в городе Кстово Нижегородской области иностранный гражданин изнасиловал 11-летнюю девочку, с которой познакомился в социальной сети. Суд признал мигранта виновным. Его приговорили к 12 годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Житель Вологды до этого изнасиловал 38-летнюю женщину в ее же квартире. Нетрезвый мужчина заметил жертву и проследовал за ней в подъезд. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.