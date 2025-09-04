Робот-доставщик заблокировал проезд лимузину с «мигалкой» В Москве робот-доставщик заблокировал дорогу Aurus и попал на видео

Робот-доставщик не пропустил автомобиль Aurus Senat на дороге в Москве и попал на видео. На представленном Telegram-каналом «Что там, Москва» ролике видно, как аппарат заблокировал проезд машине с включенными спецсигналами.

На кадрах показано, что робот-курьер выехал на пешеходный переход на зеленый сигнал светофора сразу после того, как по улице проехал автомобиль ДПС. За полицейской машиной следовал черный лимузин с «мигалками». Водитель остановился и пропустил маленького робота, после чего продолжил езду.

Ранее в Южной Корее тысячи пожилых людей получили роботизированных кукол Hyodol со встроенной нейросетью. По данным источника, куклы раздаются муниципалитетами, чтобы помочь старикам справиться с одиночеством на фоне кризиса рождаемости и дефицита внимания от внуков с детьми.

В Шанхае врачи спасли жизнь мужчине, у которого практически была оторвана голова. Китаец получил повреждение от удара роботизированной рукой на производстве. В результате у него сильно сместились шейные позвонки.