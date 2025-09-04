Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 17:23

Робот-доставщик заблокировал проезд лимузину с «мигалкой»

В Москве робот-доставщик заблокировал дорогу Aurus и попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Робот-доставщик не пропустил автомобиль Aurus Senat на дороге в Москве и попал на видео. На представленном Telegram-каналом «Что там, Москва» ролике видно, как аппарат заблокировал проезд машине с включенными спецсигналами.

На кадрах показано, что робот-курьер выехал на пешеходный переход на зеленый сигнал светофора сразу после того, как по улице проехал автомобиль ДПС. За полицейской машиной следовал черный лимузин с «мигалками». Водитель остановился и пропустил маленького робота, после чего продолжил езду.

Ранее в Южной Корее тысячи пожилых людей получили роботизированных кукол Hyodol со встроенной нейросетью. По данным источника, куклы раздаются муниципалитетами, чтобы помочь старикам справиться с одиночеством на фоне кризиса рождаемости и дефицита внимания от внуков с детьми.

В Шанхае врачи спасли жизнь мужчине, у которого практически была оторвана голова. Китаец получил повреждение от удара роботизированной рукой на производстве. В результате у него сильно сместились шейные позвонки.

роботы
доставки
автомобили
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова высказалась о дате возвращения курян из Сум
Ефремов вернулся на театральную сцену
Макрон прикрылся США, пытаясь пригрозить России новыми санкциями
Хаматова едва не «придушила» актрису под трек Noize MC
Двое мужчин пойдут под суд за похищение и грабеж в Петербурге
Си Цзиньпин высказался о визите Ким Чен Ына в Китай
Итальянский город погрузится в траур из-за смерти Армани
Психолог ответила, почему взрослые дети начинают критиковать родителей
Стало известно, где похоронят Армани
Москалькова оценила ход работы по возвращению курян из Сум
Лимит на легионеров, возвращение на ОИ: Дегтярев озвучил планы Минспорта
Экс-капитан «Зенита» назвал самую популярную команду России
Трамп выставил ультиматум Европе из-за России
Макрон назвал количество стран, готовых отправить войска на Украину
Бизнесмена осудили за взятку налоговикам
Украинский клуб купил восхищавшегося Путиным футболиста
«Я ей доверяла»: Анна Заворотнюк рассказала о предательстве няни-филиппинки
Раскрыта трагическая судьба пропавшего 24 года назад под Иваново ребенка
Кадыров сообщил о новом звании премьера Чечни
Робот-доставщик заблокировал проезд лимузину с «мигалкой»
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.